Microsoft testet gerade, wie ihr vor Scalpern eine Xbox Series X kaufen könnt

Microsoft testet jetzt ein neues Programm, wo ihr euch für den Kauf einer Xbox Series X registrieren könnt. Das soll gegen Scalper helfen. Microsoft will das Programm erst einmal in den USA testen, bevor es dann zu uns nach Europa kommt.

Aktuell wollen viele User eine Next-Gen-Konsole wie eine PS5 oder eine Xbox Series X kaufen. Die Konsolen sind jedoch kaum verfügbar. Die wenigen verfügbaren Xbox-Konsolen werden von Bots aufgekauft.

Microsoft will es nun zumindest den Besitzern einer Xbox One etwas leichter machen, eine Konsole der nächsten Generation zu bekommen. Dafür hat Microsoft das “Console Purchase Pilot”-Programm ins Leben gerufen. Dieses Programm hatte Microsoft jetzt offiziell auf Twitter vorgestellt (via Twitter.com)

Damit will man vor allem treuen Fans und Unterstützern helfen, an eine neue Konsole zu kommen. Während die Xbox Series X auf Amazon und Co völlig ausverkauft ist, könnt ihr zumindest die kleine Xbox Series S noch auf Amazon problemlos kaufen*.

Neues Programm richtet sich vor allem an Xbox-Spieler

Um überhaupt Teil des “Console Purchase Pilot”-Programms werden zu können, müsst ihr Teil des “Xbox Insider”-Programms sein.

Das Insider-Programm richtet sich laut Microsoft vor allem an “leidenschaftliche Xbox-Fans”, denen man so die Gelegenheit geben möchte, der Firma Feedback zu Xbox-Systemupdates und neuen Funktionen zu geben.

Man ist auf diese Weise freiwilliger Beta-Tester, der auch aktiv Feedback geben möchte. Dabei werden nicht nur große Funktionen getestet, sondern auch simple, neue Controller-Funktionen für die Xbox, auf die sich User bereits freuen. Auch Steam-Spiele könnten auf der Xbox möglich werden, wie einige Tester berichtet haben.

Wie funktioniert das genau? Für den Beitritt beim “Console Purchase Pilot” gibt es bisher noch ein paar Einschränkungen:

Das Projekt gilt Nutzer des “Xbox Insider Programms” und Besitzer einer Xbox One

Die Anzahl der Konsolen ist begrenzt, daher wird nicht jeder, der sich registriert einen Platz bekommen.

Nach der Registrierung beim “Console Purchase Pilot” landen alle Interessenten in einem Lostopf, aus welchem dann die Interessenten nach Zufall gezogen werden. Die Interessenten haben dann die Möglichkeit, eine Xbox-Konsole zu kaufen.

Die Konsolen werden von Microsoft zum UVP angeboten. Das heißt, ihr bekommt eine Xbox Series S für 299 Euro und eine Xbox Series X für 499 Euro. Ihr zahlt keine Scalper-Preise, die deutlich über dem Original-Preis liegen.

Wie groß ist die Chance auf eine Xbox Series X? Die Chancen liegen höher, als wenn ihr versucht eine Konsole im Einzelhandel zu kaufen. Denn Scalper und Bots haben deutlich geringere Chancen auf eine Konsole.

In Deutschland müsst ihr euch noch gedulden: Das Projekt startet bisher nur in den USA. Sollte der Test mit dem “Console Purchase Pilot” erfolgreich sein, dürfte Microsoft das Programm auch auf andere Länder ausweiten. Das ist aber nur eine Vermutung und keine offizielle Aussage von Microsoft.

Wollt ihr nicht so lange warten, braucht keine 4k-Leistung und habt auch keine Spiele-Discs, dann könntet ihr euch auch die Xbox Series S ansehen. MeinMMO stellt euch ausführlich vor, für wen sich die kleine Konsole lohnen kann:

Für wen lohnt sich der Kauf einer Xbox Series S

So könnt ihr am Insider-Programm teilnehmen

Wollt ihr euch möglicherweise für die Zukunft die Chance auf das “Console Purchase Pilot”-Programm sichern oder einfach neue Features auf der Xbox One oder Series X testen, dann könnt ihr euch mit wenigen Schritten beim Insider-Programm anmelden:

Navigiert in der Xbox auf den Xbox-Store.

Anschließend sucht man im Suchfeld „Xbox-Insider-Hub“ .

Auf der Produktseite des „Xbox-Insider-Hub“ wählt man nun Kaufen/Installieren.

Dann startet man die App und wählt „Insider-Inhalt“ aus.

Unter System wählt man dann die Option Xbox One /Series X Update Preview aus und wählt hier entweder Teilnehmen oder Verwalten.

Anschließend kann man den Preview-Ring auswählen. Wer ganz frisch dabei ist, kann nur den Omega-Ring auswählen.

Weitere Spiele für die Xbox: Sucht ihr mehr Spiele für die Xbox Series X, dann schaut doch in diesen Artikel: Hier stellen wir euch die besten MMORPGs vor, die ihr 2021 auf PS5 und Xbox Series X zocken könnt.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.