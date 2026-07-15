Microsoft löscht gehackten Account mit Spielen und Daten aus 25 Jahren, darunter die Babyfotos des wütenden Besitzers

Microsoft erhält derzeit viel Kritik, nachdem ein Streamer behauptet, sie hätten seinen Account samt 25 Jahren voller Fotos, Spielen und mehr gelöscht.

Um wen geht es? Der Streamer Joshua Khane hat auf X.com sein Problem mit Microsoft publik gemacht. Er behauptet, Microsoft hätte seinen Account sowie die dazugehörige OneDrive gelöscht.

Auf dem Account befinden sich dem Streamer zufolge nicht nur tausende Euro in gekauften Spielen, sondern auch die Baby-Fotos seines Sohnes. 25 Jahre voller Dateien seien nun weg.

Dies geschah wohl, nachdem der Account von einem Hacker zunächst übernommen wurde und sich der Streamer im Anschluss als echter Besitzer verifizieren konnte. Doch trotz seiner Verifizierung und des Hacks soll Microsoft dem Streamer zufolge den Account gelöscht haben.

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Mail von Microsoft gibt Aufschluss

Was steht in der Mail? In einer Mail, die der Streamer teilt, erklärt Microsoft, man habe den Account suspendiert, damit die Angreifer keinen Zugriff mehr auf die Daten erhalten. Gleichzeitig sei dies aber permanent. Die Daten seien außerdem verschlüsselt und niemand könne darauf zugreifen, auch Microsoft selbst nicht.

Weiter schlägt Microsoft in der Mail vor, der Nutzer solle sich einen neuen Account machen. Sie geben in der Mail zwar zu, dass dies wohl nicht das Ideale Ergebnis sei, aber „es ist notwendig damit die persönlichen Daten nicht in falsche Hände fallen“.

Obendrein gibt Microsoft in der Mail zu, dass jemand Fremdes Zugriff auf den Account erhalten hatte, was sie zu diesem Schritt bringt.

Hier könnt ihr die Mail sehen:

So sieht die Antwort von Microsoft an den Streamer aus.

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Wie reagieren die Nutzer? Die Mail an den Vater wandelt sich sofort zu einem extremen Shitstorm auf Social Media. Auf X.com sehen den Beitrag 4,1 Millionen Menschen und auch auf Reddit erhält der Post über 40.000 Upvotes.

Für Microsoft wird das gerade zum echten PR-Debakel, denn die Nutzer solidarisieren sich mit dem Streamer-Dad, der Microsoft als Provider der OneDrive-Cloud sein Vertrauen schenkte. So fragen sich die Spieler, ob Microsoft auch seine PR-Abteilung mit gefeuert habe, da man hier nicht sofort eingreife und sich um den Streamer kümmern würde.

In den Kommentaren auf Reddit häufen sich zudem Erfahrungsberichte von anderen Nutzern die ebenfalls schlechte Erfahrungen mit dem Support bei Microsoft gemacht haben. Es entwickelt sich eine echte Dynamik, die das Tech-Unternehmen schwer unter Beschuss nimmt.

Habt ihr schonmal Erfahrungen mit dem Microsoft-Support gemacht? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Gerade erst gab es große Verärgerung bei der Konkurrenz von PlayStation: Immer mehr Spieler überlegen gerade, von der PS5 auf den PC umzusteigen, bevor es zu spät ist