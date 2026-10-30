Microsoft bringt wichtiges Update, liefert euch kostenlos deutlich mehr FPS für eure Spiele

Features wie Raytracing oder hübsche Grafiken fressen besonders viel Performance und drücken die FPS in den Keller. Microsoft hat jetzt Verbesserungen für DirectX vorgestellt, die die FPS deutlich steigen lassen. Langfristig dürften von den Maßnahmen etliche Spieler profitieren.

Was ist das grundlegende Problem? Raytracing setzt beim Rendern eine sogenannte Bounding Volume Hierarchy (BVH) voraus. Das ist eine Struktur, die speziell beim Raytracing eingesetzt wird, um die Berechnungszeit drastisch zu verkürzen.

Das Problem daran ist, dass dieser Prozess mit vielen Details sehr rechenintensiv werden kann. Das Ergebnis ist, dass die Performance oftmals drastisch einbricht, selbst auf schnellen Grafikkarten.

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Neue Geometrie bei Grafiken lassen die Performance steigen

Was ändert sich jetzt? Microsoft implementiert laut einem Github-Beitrag jetzt „Clustered Geometry“: Die gesamte Geometrie der Szene wird jetzt in wiederverwendbare Blöcke aus Dreiecken aufgeteilt, die sich schneller berechnen lassen, weil sie nicht immer wieder neu generiert werden müssen. Das ist eine der größten Änderungen seit 2018 für die Softwareschnittstelle.

Der Vorteil davon ist in der Praxis sofort spürbar: Reflexionen und Schatten im Spiel werden genauer, gleichzeitig soll aber auch die Rechenleistung sinken. In der vorgestellten Demo von Microsoft wird das Beispiel an einer RX 9070 vorgestellt (via WCCFTech.com).

Der Wechsel von dem alten Modell auf das neue „Clustered Geometry“-System verbessert die Leistung von nur 1,2 FPS auf 79 FPS. Gleichzeitig sinken die Erstellungszeiten für Beschleunigungsstrukturen von 788 ms auf 3,11 ms. Der Gesamtspeicherverbrauch der sinkt ebenfalls um fast 90 % von etwa 7,3 GB auf nur noch 774 MB.

Im Alltag bedeutet das, dass die Performance mit Raytracing potentiell stark ansteigen könnte. Am Ende kommt es aber vermutlich auch auf die verbaute GPU an: Vermutlich profitiert eine ältere RX 6600 oder eine RTX 3060 nicht so stark davon wie eine neuere RX 9070 oder eine RTX 5070.

AMD verteilt seine Technik FSR 4.1 für ältere Grafikkarten-Modelle. In Zeiten, in denen die Hardware-Preise immer weiter steigen, ist das eine sehr gute Nachricht für viele Spieler. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: AMD schenkt euch mit einem Update zusätzliche FPS und es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können