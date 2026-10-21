AMD schenkt euch mit einem Update zusätzliche FPS und es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können

AMD verteilt seine Technik FSR 4.1 für ältere Grafikkarten-Modelle. In Zeiten, wo die Hardware-Preise immer weiter steigen, ist das eine sehr gute Nachricht für viele Spieler.

Als AMD vor einigen Monaten FSR 4.1 vorstellte, hieß es damals noch, dass die Technik exklusiv für die neuen Grafikkarten werden würde. Doch mittlerweile bringt AMD die Technik auch für ältere Generationen: Erst für RX-7000er-Reihe und jetzt mit dem nächsten Update auch für die noch ältere RX-6000er-Reihe. Davon berichtet das Magazin WCCFTech.

Für Besitzer einer älteren Grafikkarte – die RX-6000er-Reihe ist immerhin fast 6 Jahre alt – kann das Update zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Denn Auf- oder Nachrüsten ist derzeit durch die „RAMpocalypse“ sehr kostspielig geworden und ist bei den hohen Preisen kaum noch empfehlenswert. Selbst bei günstigen Grafikkarten steigen derzeit die Preise stark an.

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FSR 4.1 gibt es jetzt sogar für 5 Jahre alte Grafikkarten

Wo kann man FSR 4 jetzt verwenden? Mit dem Update auf FSR 4.1 können jetzt selbst Nutzer mit einer älteren Grafikkarte oder mit einem Handheld auf RDNA2-Basis, etwa dem Steam Deck, von der deutlich verbesserten Qualität von FSR 4 profitieren. Das heißt, offiziell könnt ihr FSR 4.1 bald mit einer RX 9000, mit einer RX 7000 und mit einer RX 6000 verwenden. Zusätzlich werden auch diverse APUs (Kombi-Prozessoren aus CPU und GPU) unterstützt, die etwa in Laptops und Gaming-Handhelds verbaut sind.

Auf Nvidia-Grafikkarten lässt sich FSR bisher nur mit dem Tool OptiScaler über Umwege verwenden. Damit ihr die Technik aber überhaupt nutzen könnt, gibt es trotzdem zwei Voraussetzungen zu erfüllen:

Das Spiel muss offiziell FSR 4.1 unterstützen. Bei vielen neueren Titeln ist dies bereits der Fall. Eine Liste mit allen Spielen, die offiziell FSR 4 unterstützen, findet ihr bei uns, die Liste wird außerdem stetig ergänzt und erweitert. AMD spricht selbst von mehr als 400 Titeln.

Ihr müsst das Feature noch für eure Grafikkarte freischalten. Wie ihr FSR 4 auf eurer Grafikkarte aktiviert, lest ihr ebenfalls auf MeinMMO nach. Das kostet euch wenige Klicks innerhalb der AMD-Software, ein zusätzliches Tool ist nicht erforderlich.

Das ist eine gute Neuigkeit für viele Spieler, die ein Hardware-Upgrade scheuen

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint: Es ist eine sehr gute Neuigkeit für viele Spieler, dass AMD FSR 4 „Redstone“ jetzt auch für viele ältere Grafikkarten herausbringt. Denn zwischen den älteren FSR-Modellen und der aktuellen 4.1-Version liegen wirklich Welten. Die Bildqualität steigt deutlich an und wirkt nicht mehr so verwaschen. Hinzu kommt, dass ihr von steigenden FPS profitieren könnt. Das beste daran ist, dass ihr euch keine neue Grafikkarte kaufen müsst, um von den Vorteilen zu profitieren.

In meinen Augen ist das wirklich ein Entgegenkommen gegenüber Spielern, die sich derzeit einfach keine neue Hardware leisten können oder wollen. Selbst eine ältere RX 6700 XT kann jetzt noch von dem Software-Update profitieren.

AMD setzt schon länger älterere Technik. Mehr aus einer Not heraus hat man jetzt sogar die beste Gaming-CPU der letzten Jahre, den Ryzen 7 5800X3D, wieder zurück auf den Markt gebracht. Und tatsächlich ist dieser Prozessor bis heute für viele Spieler weiterhin empfehlenswert. Für wen sich das potentielle Upgrade lohnt, lest ihr auf MeinMMO: AMD bringt eine seiner besten CPUs für Gamer zurück: Für wen sie sich lohnt und für wen nicht