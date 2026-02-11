Mewgenics war 14 Jahre lang in der Entwicklung, brauchte nur 3 Stunden, um das ganze Budget wieder reinzuholen

Das neue Indiespiel Mewgenics ist auf Steam gerade ein richtiger Hit. Schon am ersten Tag konnte das Spiel sein Budget wieder einspielen und wird damit zum Mega-Erfolg für die Entwickler.

Was ist das für ein Spiel? Mewgenics ist ein Indie-Taktik- und Roguelike-Spiel vom Entwickler von Binding of Isaac, Edmund McMillen und Entwickler Tyler Glaiel. Im Spiel müsst ihr ein eigenes Team aus Katzen erstellen und sie anschließend in rundenbasierte Kämpfe gegen allerlei Gegner schicken.

Eure Katzen-Armee darf dabei mit verschiedenen Halsbändern ausgerüstet werden, die darüber entscheiden, welche Klasse die jeweilige Katze hat. Neben der Auswahl der Klasse stehen euch über 1.000 Fähigkeiten, sowie mehr als 900 unterschiedliche Gegenstände zur Verfügung. Die richtige Kombination aus Klassen, Fähigkeiten und Items verhilft eurer Katzen-Armee zu absoluter Stärke.

Doch auch die Gene eurer Katzen, die schon im Titel des Spiels stehen, haben großen Einfluss. So können eure Tazenkämpfer durch die Kämpfe neben Erfahrung auch Narben oder Mutationen sammeln, die dafür sorgen, dass die nächste Generation noch stärker wird.

Durch das Rogue-Like-System soll die Hauptkampagne sich über 200 Stunden strecken und dabei viel Abwechslung bieten. So sehen das auch die Spieler, die dem Indie-Game einen grandiosen Release verschaffen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mewgenics sehen:

Mega-Erfolg für Mewgenics

Wie lief der Release? Der Release von Mewgenics lief auf Steam grandios. Laut SteamDB ist der neue Titel das meistverkaufte Spiel nach Umsatz seit dem Release und setzt sich damit gegen die Konkurrenz von Apex Legends und Counter-Strike 2 durch, die ihr Geld vor allem mit Mikrotransaktionen verdienen.

Der Erfolg von Mewgenics kann aber noch weiter beleuchtet werden. So erklärt Entwickler Tyler Glaiel auf BlueSky, man habe das Entwicklungsbudget bereits innerhalb von 3 Stunden wieder eingespielt.

Auf X.com erklärt er wiederum, man habe in weniger als 12 Stunden über 250.000 Kopien verkauft. Bei einem Preis von 26 € in Deutschland würde dies Einnahmen in Höhe von etwa 6,5 Millionen Euro bedeuten. Hier gilt aber zu beachten, dass Spiele auf Steam je nach Region teurer oder günstiger sind, weshalb unklar ist, wie viel Geld das Spiel am Release-Tag wirklich eingenommen hat.

Der große Erfolg des Titels liegt aber wohl nicht nur am bekannten Entwickler und dem Grafik-Stil, der Binding of Isaac ähnelt, sondern auch daran, dass das Spiel prominent auf der Startseite von Steam beworben wird.

Mewgenics kommt gerade richtig in einer Zeit, in der nur wenige große Updates und Spiele erscheinen. Entsprechend freudig reagieren auch die Spieler auf den Titel und verpassen ihm auf Steam am ersten Tag vorläufig die Bewertung „Äußerst positiv“ mit 96 % positiven Bewertungen. Wie die Kritiker das Spiel finden, erfahrt ihr hier: Neues Taktik-Spiel auf Steam lockt mit süßer Geheimwaffe, lässt euch eine Armee aus Katzen steuern