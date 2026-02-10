Neues Taktik-Spiel auf Steam lockt mit süßer Geheimwaffe, lässt euch eine Armee aus Katzen steuern

Auf Steam erscheint am 10. Februar 2026 mit Mewgenics ein neues Taktik-Spiel, in dem ihr eine Armee aus Katzen ausbilden könnt. Schon jetzt wird das Spiel von Kritikern gefeiert.

Was ist Mewgenics? Das neue Taktik- und Roguelike-Spiel vom Entwickler von Binding of Isaac nennt sich Mewgenics und erscheint am 10. Februar 2026 auf Steam. Ihr müsst ein eigenes Team aus Katzen erstellen und sie anschließend zu rundenbasierten Kämpfen schicken.

Dabei könnt ihr euren Katzen verschiedene Halsbänder anlegen, welche die Klasse wie Magier oder Krieger bestimmen. Zusätzlich gibt es über 1.000 Fähigkeiten, die auf alle Klassen verteilt sind, und mehr als 900 Gegenstände, um eure Katzen zu den stärksten Streunern der Nachbarschaft zu machen.

Mit der Rückkehr eurer Katzenarmee können die einzelnen Tatzenkämpfer Erfahrung, Narben oder sogar Mutationen sammeln, um mit ihnen noch stärkere Generationen an Katzen zu züchten. Laut dem Entwickler hat alleine die Hauptkampagne über 200 Stunden Content und dank des Roguelike-Aspekts soll jedes Abenteuer unterschiedlich sein.

Kritiker sind von Mewgenics begeistert

Wie wurde Mewgenics bisher bewertet? Da das Spiel erst am Abend des 10. Februars erscheint, gibt es zurzeit nur die Meinungen der Kritiker.

Laut Metacritic.com hat das Spiel insgesamt 34 Bewertungen erhalten und somit einen Score von 90 erreicht. In den Bewertungen wird oft die enorme Spieltiefe von Mewgenics gelobt und teilweise als Kandidat zum Spiel des Jahres 2026 betitelt (Stand: 10. Februar 2026, um 13:00 Uhr).

Wer ist der Entwickler? Edmund McMillen ist einer der Entwickler hinter dem Roguelike-Hit Binding of Isaac, welches auf Platz 16 der besten Spiele auf Steam ist (steam250.com). Schon im Jahr 2012, als er noch das Team von Super Meat Boy unterstützte, wurde der Name Mew-Genics als neues Projekt angekündigt.

Nur wenige Jahre später wurde die Entwicklung jedoch eingestellt und McMillen konnte sich erst im Jahr 2018 die Rechte des Namens und der Spielidee sichern. Seitdem entwickelt er Mewgenics und hat in einem Interview mit dem YouTube-Kanal noclip_2 Folgendes gesagt: „Ich glaube wirklich, dass das mein bestes Spiel ist.“

Zusätzlich hat McMillen im Interview erwähnt, dass Binding of Isaac nur ein Aufwärmtraining für Mewgenics gewesen sei. Ein Zuschauer wartete bereits seit über 10 Jahren auf Neuigkeiten des Taktik-Spiels und hätte nicht gedacht, dass es irgendwann erscheinen würde: Seit 10 Jahren will der Entwickler hinter Binding of Isaac ein Taktik-Spiel mit Katzen entwickeln, soll in ein paar Monaten endlich erscheinen