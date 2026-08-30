Legendäres Spiel der PS3 ist endlich auf Steam, 91 % der Spieler schalten sofort das schlüpfrigste Achievement frei

Vor wenigen Tagen erschien die Master Collection Vol. 2 von Metal Gear Solid. Darin enthalten ist der legendäre vierte Teil, der bislang exklusiv für PS3 verfügbar war. Die Spieler auf Steam zeigen auch nach all den Jahren, dass sie eine Vorliebe für schlüpfrige Errungenschaften haben.

Metal Gear Solid 4 erschien 2008 exklusiv für die PS3. Bis zum 27. August 2026 war es nur über die Original-Konsole oder Umwege möglich, das Spiel von Hideo Kojima zu spielen. Mit der Master Collection Vol. 2 ändert sich das nun und sowohl MGS 4 also auch Peace Walker erscheinen auf PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 1 & 2.

Mit dabei ist ein altes Achievement, das schon vor 18 Jahren für ein Schmunzeln sorgte, und auch heute noch von vielen Spielern als eine der ersten Errungenschaften freigeschaltet wird.

Video starten Mit der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 wird der vierte Teil der Reihe endlich von der PS3 befreit Autoplay

Immer schön sachte

Um welches Achievement geht es? Die Errungenschaft hört auf den Namen „Immer schön sachte“ und kann im 1. Akt freigeschaltet werden.

Als Solid Snake schleicht man wie gewohnt durch die Spielwelt und hat die Möglichkeit, sich auf einem Sockel neben zwei Statuen zu verstecken. Er erstarrt und wird quasi selbst zur Skulptur, wobei ihm auch sein Anzug hilft, der flexibel die Farbe wechselt.

Um die Tarnung „perfekt“ zu machen, kann man Snake über die Aktionstaste den Befehl geben, in den Schritt der Statue neben sich zu greifen und schamlos dessen Geschlechtsteil anzupacken. Macht man das mehrmals hintereinander, bricht das steinerne Genital ab – ups, kann schon mal passieren.

Wie das im Spiel aussieht, seht ihr hier:

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Der Bluesky-Nutzer columbologist hat kurz nach Release einen Blick auf die Steam-Achievements geworfen und erstaunt festgestellt: Schon am Abend des 27.08.2026 hatten 91,8 % der Spieler die Errungenschaft „Immer schön sachte“ freigeschaltet.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wohl zahlreiche Veteranen direkt zu der besagten Statue gegangen und an ihr … na, ihr wisst schon.

Mittlerweile ist die Zahl derer, die das Achievement freigeschaltet haben, gesunken und steht laut Steam bei 23 %. Vermutlich sind zahlreiche neue und unwissende Spieler in Metal Gear Solid 4 unterwegs, die nur zufällig auf das kuriose Achievement stoßen werden.

Habt ihr davon gewusst oder es beim ersten Anspielen gefunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Das Achievement zeigt nur eine von zwei sehr unterschiedlichen Seiten, die Metal Gear Solid als Reihe ausmachen. Zum einen gibt es die ernste Handlung voller spannender, politischer und gesellschaftskritischer Themen. Die Geschichten haben nicht selten prophetischen Charakter – so spielt unser Umgang mit KI in MGS 2 eine Rolle, ein Spiel, welches 2001 erschien.

Auf der anderen Seite enthalten die Spiele aber immer wieder lustige oder schlicht alberne Momente, die den Ernst der Geschichte aufbrechen – oder abbrechen, so wie im Fall der Statue. Doch genau dafür lieben die Fans Kojima und seine Reihe. Auch wenn er selbst nicht mehr Konami ist, liefert der Entwickler doch mit seinen neuen Projekten weiterhin Highlights ab: Hideo Kojima durfte ein Spiel niemals machen, 12 Jahre später scheint er sich den Wunsch heimlich doch noch zu erfüllen