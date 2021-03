Heute Mega-Raid-Stunde in Pokémon GO – Muss man da dabei sein?

In Pokémon GO startet heute, am 18. März, eine besondere Raid-Stunde für Mega-Pokémon. Wir zeigen euch, was passiert und verraten, ob ihr dabei sein solltet.

Was ist das für eine Raid-Stunde? Normalerweise findet pro Woche nur eine Raid-Stunde am Mittwoch statt. Diesmal gab es allerdings bereits am Montag eine außerplanmäßige Raid-Stunde und auch heute, am Donnerstag, gibt es ein solches Event.

Diesmal stehen allerdings Mega-Pokémon im Fokus. Sie erscheinen für eine Stunde vermehrt auf den Arenen und ihr könnt eure Mega-Energien auffüllen.

Alle Infos und Konter zur Mega-Raid-Stunde

Wann läuft die Mega-Raid-Stunde? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde erscheinen dann auf zahlreichen Arenen die Mega-Raids. Um 19:00 Uhr ist das Event dann zu Ende und die Mega-Raids tauchen nicht mehr so häufig auf.

Welche Mega-Raids sind verfügbar? Aktuell gibt es genau 3 Mega-Raid-Bosse, die verfügbar sind. Dazu zählen:

Mega-Voltenso

Mega-Hundemon

Mega-Rexblisar

Alle 3 Pokémon können nach dem Raid auch als Shiny gefangen werden. Dort sind sie allerdings nur noch in der normalen Version zu fangen. Ihr kämpft also gegen das Mega-Pokémon und fangt anschließend die normale Version des Monsters.

Was genau sind Mega-Entwicklungen? Einige Monster in Pokémon GO können sich nach der Endentwicklung zumindest kurzzeitig mega-entwickeln. Diese Entwicklung klappt nur, wenn ihr vorher genügend Mega-Energie vom betroffenen Monster gesammelt habt. Die Entwicklung hält dann einige Stunden an und wird danach rückgängig gemacht.



Mega-Pokémon sind starke Pokémon, die allesamt bessere Werte als die normale Entwicklung besitzen. Sie sind dadurch vor allem für Raids nützlich, da ihr dort starke Angreifer gebrauchen könnt.

Welche Konter sollte man nutzen? Dafür blicken wir auf jedes Mega-Pokémon individuell, da sie unterschiedliche Stärken und Schwächen haben.

Mega-Voltenso ist nur schwach gegen den Typ Boden. Die besten Konter dagegen sind:

Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

Knakrack mit Lehmschuss und Erdbeben

Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

Mega-Hundemon ist schwach gegen die Typen Wasser, Kampf, Boden und Gestein. Die besten Konter sind:

Kyogre mit Kaskade und Surfer

Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

Mega-Rexblisar ist schwach gegen die Typen Kampf, Gift, Flug, Käfer, Gestein und Stahl. Gegen den Typ Feuer hat es sogar eine doppelte Schwäche. Die besten Konter sind:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller

Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Wie viele Spieler braucht man? Wenn man alle Mega-Raids machen möchte, braucht man mindestens 3 Spieler. Wir empfehlen euch allerdings für die Raid-Stunde ein Team aus 5 Trainern. So seid ihr schneller im Kampf und schafft unterm Strich mehr Mega-Raids.

Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen empfehlen wir euch einige Trainer per Fern-Raid einzuladen.

Lohnt sich die Raid-Stunde? Je nach Spielstil ist die Mega-Stunde durchaus nützlich. Wenn ihr ohnehin immer mal wieder mit einem Mega-Pokémon kämpft, dann solltet ihr dabei sein. Alle 3 Mega-Pokémon sind solide Angreifer und lohnen sich später im Kampf.

Ihr könnt also durch die Mega-Raids fleißig die Energie sammeln, damit ihr später in anderen Raids eure Mega-Entwicklungen durchführen könnt.

Dazu kommt noch, dass alle 3 Raid-Bosse danach als Shiny verfügbar sind. Vielleicht habt ihr also Glück und fangt in der Raid-Stunde noch ein Shiny.

Was gibt es sonst noch im März? In diesem Monat gibt es noch zahlreiche Events, die seltene Pokémon hervorbringen. Dazu zählt unter anderem die Wetter-Woche, die zuletzt angekündigt wurde. Wir geben euch hier die Übersicht über alle Events, die es in diesem Monat noch gibt:

Pokémon GO: Alle Events im März 2021 – Welches lohnt sich?