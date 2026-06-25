Thor hat in Marvel eine geheime Schwester, die es nie ins MCU schaffte

Familiäre Verstrickungen sind nicht nur in der Mythologie ein wichtiges Thema, auch die Familie von Thor in Marvel hat Mitglieder, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Eine abstruse Geschichte versteckt sich hinter der geheimen Schwester von Thor.

Kam die Schwester von Thor nicht schon im 3. Film vor? In Thor: Tag der Entscheidungen erfährt man, dass Thor mit Hela, der Göttin des Todes, eine Schwester hat. In den Comics ist sie aber nicht die Erstgeborene von Odin, sie ist eigentlich nur die Tochter von Loki.

Aber in den Comics hat Thor auch eine ältere Schwester, die viele wahrscheinlich aus Marvel Rivals kennen: Angela.

Video starten Thor: Ragnarok – Trailer zum dritten Marvel-Film des Donnergottes Autoplay

Eingekaufte Figur

Wer ist Angela in Marvel? Bevor man sich auf die Lore von Angela stürzt, sollte man über ihre absurde Comic-Geschichte reden. Sie stammt ursprünglich gar nicht aus den Marvel-Comics, sondern aus dem Universum von Spawn, das Todd MacFarlane erfunden hat. Spawn debütierte 1992 und MacFarlane kontaktierte für weitere Bände bekannte Größen aus dem Comic-Business.

Darunter war auch Neil Gaiman, der Autor der Sandman-Comics. Für Spawn Nr. 9 (1993) übernahm er das Autoren-Zepter und erfand mit MacFarlane zusammen Angela – einen Engel und eine Jägerin. Obwohl es eine coole Zusammenarbeit ist, resultierte sie in einem langen Rechtsstreit zwischen MacFarlane und Gaiman, unter anderem um die Rechte von Angela.

Laut ScreenRant erhielt Gaiman nach langer Zeit 2012 die Rechte an Angela. Die behielt er aber nicht. Er verkaufte sie an Marvel, die die Figur zum ersten Mal 2013 im Comic Age of Ultron Nr. 10 nutzte. Marvel machte aus Angela Aldrif Odinsdottir, das erste Kind von Odin und Freyja. Als Baby wurde sie aber von der Königin der Engel entführt, um Odin im Krieg des Himmels gegen Asgard zu erpressen.

Das scheiterte und sie tötete das Baby angeblich. Loriel, eine Dienerin der Königin, sollte sich um das tote Kind kümmern, aber als sie gesehen hat, dass sie noch lebt, zog sie es als Engel Angela auf. Das zog in ihren Stories natürlich Konflikte mit Asgard selbst und ihrem kleinen Bruder Thor mit sich, und sie muss sich vor ihm auch nicht verstecken.

In Marvel Rivals könnt ihr Angela selbst spielen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Angela konnte selbst die Göttin des Todes besiegen

Wie mächtig ist Angela? Als Kind aus Asgard hat sie bereits eine ziemlich starke Voraussetzung. Sie ist übermenschlich stark und widerstandsfähig und altert deutlich langsamer als normale Menschen. Außerdem kann sie auch sehr tiefe Verletzungen einfach heilen und sie besitzt die All-Speak, die Möglichkeit, jede Sprache zu verstehen und zu sprechen.

Zu diesen gegebenen Faktoren kommt noch ihr Training als Engel hinzu. Sie ist nicht nur mit den Fäusten geübt, sie kann auch mit Schwertern, Messern und anderen Waffen umgehen. Zusammen mit ihrer Rüstung ist sie eine unglaublich starke Soldatin.

In der Comic-Reihe Angela: Queen of Hel (2015-2016) möchte Angela ihre geliebte Sera aus Hel, dem Reich der Toten, wiederholen. Dort kam es auch zu einem Kampf der beiden, den Angela für sich entschied und damit auch die Königin von Hel wurde – auch wenn sie kurz danach den Thron an jemand anderen gab, um mit ihrer Geliebten nach Brooklyn zu gehen.

Diese Situation zeigt aber, dass sie mit Göttern mithalten und sie sogar besiegen kann.

Wie steht es um Angela im MCU? In den Marvel-Filmen fehlt sie bisher komplett. Die Rolle von Thors großer Schwester übernahm im 3. Thor-Film Hela. Deshalb ist es fraglich, ob sie doch noch irgendwann vorkommen wird. Im 4. Thor-Film erweiterte man zwar die Götterwelt, bisher ist aber unklar, wie es damit weitergeht.

Über welche Marvel-Figur wollt ihr mehr erfahren und was haltet ihr von Angela? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zur fehlenden Familie von Donnergott Thor erfahrt ihr hier: Thors mächtiger Bruder wurde aus einem Marvel-Film geschnitten, wartet seither auf sein Debüt im MCU