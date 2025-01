Mark Zuckerberg glaubt nach 1.000 Spielstunden, dass er in einem Spiel unschlagbar ist – Im Vergleich zu Elon Musk soll er nicht schummeln

Mark Zuckerberg ist vor allem für Facebook und Meta bekannt. Doch mittlerweile hat er in ein Strategiespiel mehr als 1.000 Spielstunden gesteckt: Civilization VI. Kürzlich erklärte er, dass er seine Leistung beweisen möchte.

Auf MeinMMO berichteten wir bereits, dass Mark Zuckerberg sich für Civilization VI begeistern lässt. Laut seiner eigenen Aussage soll er mittlerweile mehr als 1.000 Stunden Spielzeit in das Strategiespiel investiert haben. Es gibt auch mehr oder weniger offizielle Bilder von Zuckerberg, wie man ihn an seinem Laptop sitzen und Civilization zocken sieht (via itc.ua). Das Magazin NewYorker berichtet außerdem, dass Zuckerberg schon länger eine Obsession für die Civilization-Reihe hat. Die hohen Spielstunden sind daher nicht verwunderlich.

Damals erklärte er in einem Interview, dass er der beste Spieler der Welt sein möchte und das gerne beweisen will.

Ich möchte der Beste der Welt sein. Ich denke, ich sollte einen Twitch-Stream von mir machen, in dem ich mit jemandem spiele. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dem Status eines Großmeisters nahe bin, und ich wäre überrascht, wenn mich jemand schlagen könnte.

Er selbst überlegte zu dem Zeitpunkt, einen Twitch-Kanal zu eröffnen und dort seine Gaming-Ambitionen zu zeigen und gegen andere Spiele anzutreten. Doch das ist bisher noch nicht geschehen. Zumindest hat er keinen Twitch-Kanal eröffnet, um gegen andere menschliche Spieler zu gewinnen (oder zu verlieren).

Elon Musk gibt nach Kritik zu, dass er seinen Charakter „boosten“ lässt

Was hat das mit Elon-Musk zu tun? Der umstrittene Tech-Milliardär ist dafür bekannt, dass er Titel wie Diablo 4 und Path of Exile 2 spielt. Bereits am ersten Tag nach Release von Path of Exile 2 hat Musk erklärt, was er vom Spiel hält und damit Millionen Leute erreicht. Doch das blieb nicht ohne Folgen: In einem Livestream, in dem er selbst Path of Exile 2 spielte, wurde deutlich, dass Musk offenbar keine Ahnung hat, was er da im Spiel macht.

Doch seine spielerischen Fähigkeiten wurden schon länger hinterfragt: So sammelte die Community Fakten, die seine Schummeleien beweisen sollten.

Mittlerweile gab er laut Jeuxvideo.com nach harter Kritik schließlich zu, sein Konto mit anderen Spielern geteilt zu haben, um seinen Charakter zu verbessern. Als er dafür kritisiert wurde, offenbar den Account zu teilen und andere für sich spielen zu lassen, reagierte er aggressiv und griff einen seiner Kritiker, den Twitch-Streamer Asmongold, an.

Was ist das Problem daran? Unter Spielern nennt man dieses Verhalten auch „Boosting“ und wird als verbotene und vor allem verpönte Taktik unter Gamern angesehen. Schließlich habe man die Leistung nicht selbst erbracht, sondern andere Personen hätten eine spielerische Leistung erbracht. Das sieht der kritisierte Milliardär aber nicht so. Vor allem in Online-Spielen, wo es um Bestenlisten und ehrliche Leistungen geht, wird so ein Verhalten nur selten toleriert.

Bisher gibt es noch übrigens keine Nachricht von den Entwicklern über eine Sperrung seines Kontos.

Larry Page gründete Google und gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Doch seit Jahren spricht er nicht mehr mit Elon Musk. Dabei hatte er vor Jahren sogar erklärt, dass er dem Tech-Milliardär sein Vermögen anvertrauen wollen würde. Heute sieht er das ganz anders: Er gründete Google und wollte Elon Musk sein Vermögen von 110 Milliarden Euro anvertrauen – Heute sprechen sie kein Wort mehr miteinander