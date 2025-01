Mark Wahlberg lehnte die Rolle in einem großen SF-Film ab, weil er das Drehbuch nicht verstand – Bereut es bis heute

Mark Wahlberg hat im Laufe seiner Karriere einige Filme abgelehnt. Eine Absage schmerzt ihn bis heute – damals hatte der Schauspieler aber einen guten Grund dafür.

Mark Wahlbergs Karriere hat ihre Höhen und Tiefen. Neben richtig guten Filmen wie Boogie Nights, The Departed oder The Fighter drehte der Schauspieler auch einige, sagen wir, qualitativ schwächere Streifen.

Interessant ist jedoch die Frage, was Wahlberg nicht drehte, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Im Gespräch mit Total Film sprach er über den Regisseur J.J. Abrams und erzählte, dass dieser ihn vor einigen Jahren für einen Film haben wollte.

Konkret ging es um kein geringeres Franchise als Star Trek. Abrams machte sich daran, das Reboot zu inszenieren und bot Wahlberg die Rolle von George Kirk an. Dabei handelt es sich um den Vater des Protagonisten James T. Kirk.

Wahlberg lehnte damals aus einem einfachen Grund ab und bereute diese Entscheidung später.

Seht hier den Trailer zu einem anderen Star-Trek-Klassiker: Der Zorn des Khan.

Das Drehbuch sorgte für Schwierigkeiten

Warum sagte Wahlberg ab? Das Problem lag nicht an der Größe des Franchise. Star Trek ist immerhin eine der größten Science-Fiction-Marken. Nein, Wahlberg hatte sogar Lust auf die Rolle. Als er das Drehbuch in die Hände bekam und las, war er allerdings irritiert:

Ich versuchte, das Drehbuch zu lesen, aber ich verstand weder die Worte noch die Dialoge oder sonst irgendetwas, und ich sagte: ‘Ich kann das nicht. Ich denke, du bist extrem talentiert, aber ich kann das nicht machen. Mark Wahlburg via Total Film

Es scheiterte also am Verständnis des Drehbuchs. Wahlberg sagte J.J. Abrams ab und der besetzte die Rolle mit jemand anderem. Die Alternativbesetzung ist auch alles andere als ein Unbekannter in Hollywood, nämlich Chris Hemsworth, den die meisten als Thor im Marvel Cinematic Universe kennen.

Wie dachte Wahlberg später über die Absage? Abrams drehte ohne Wahlberg. Als sich der Schauspieler im Nachhinein den fertigen Film ansah, war er beeindruckt. Er war der Meinung, Abrams habe einen tollen Job gemacht.

Heute bereut er die Absage und sagt, dass er die Gelegenheit, mit Abrams zu arbeiten, nicht noch einmal einfach so vorüberziehen lassen würde. Vielleicht kommt in Zukunft ja doch noch eine Zusammenarbeit zustande. Auch ein anderer Schauspieler lehnte eine große Rolle ab: Harrison Ford bereut, eine wichtige Rolle abgelehnt zu haben – Hätte dafür am Ende einen Oscar bekommen können