Ein Fantasy-Film existiert nur, weil Vin Diesel ein großer Fan von Dungeons & Dragons ist – Doch der Film wurde von Kritikern zerrissen

Vin Diesel kennt man heutzutage vor allem wegen einer Filmreihe: Fast and Furious. Doch auch in anderen Genres probiert der Action-Star sein Glück. 2015 erschien ein Fantasy-Film, der auf einer privaten Passion basierte: seiner Liebe für Dungeons & Dragons. Doch die Kritiker waren nicht begeistert.

Um welchen Film geht es? 2015 erschien The Last Witch Hunter. Im Fantasy-Film vom Regisseur Breck Eisner spielte Vin Diesel den Charakter Kaulder. Der ehemalige Hexen-Jäger lebt noch in der Moderne, weil die Hexen-Königin ihn mit Unsterblichkeit verflucht hat. Als sie aber wiederbelebt wird, muss er sich dem Kampf erneut stellen.

Der Film existiert eigentlich nur, weil Vin Diesel ein großer Fan von Dungeons & Dragons ist. Der Charakter Kaulder basiert auf seiner eigenen DnD-Figur Melkor, wie er in einem Interview mit uproxx.com im Jahr 2015 erklärte:

Vor etwa vier Jahren traf ich einen Schriftsteller namens Cory Goodman und wir kamen ins Gespräch. Jemand brachte uns zusammen, weil er ein D&D-Spieler war. [Cory] hat dann einen ganzen Film über meine Figur Melkor geschrieben. Vin Diesel im Jahr 2015 über den Film The Last Witch Hunter

In dem Interview merkt man deutlich, dass Vin Diesel eine große Passion für DnD hat. Er spricht zusätzlich dazu noch über die Klasse des Hexenjägers und welche Edition er gespielt hat. Das erinnert an Henry Cavill, der ein großer Warhammer-Nerd ist. Leider konnte die Passion den Film nicht retten. The Last Witch Hunter kam gar nicht gut an.

Kritiker waren nicht begeistert, in den USA floppte der Film

Wie kam der Film an? Obwohl man mit Elijah Wood einen weiteren bekannten Darsteller an Bord hatte, kam der Film gar nicht gut an. Auf Rotten Tomatoes hat der Film einen katastrophalen Kritiker-Score von 18 % bei 138 Reviews. Kritisiert werden vor allem die Dialoge, die Geschichte und auch die Leistung von Vin Diesel.

Auch die Zuschauer waren nicht sonderlich begeistert. Bei über 25.000 Reviews kommt der Film nur auf 44 %. Die Einnahmen repräsentieren das auch ganz gut. Bei einem recht hohen Budget von 90 Millionen US-Dollar konnte der Film nur ca. 147 Millionen US-Dollar einspielen (via IMDb).

In den USA spielte er sogar nur 27 Millionen Dollar ein, dasselbe Ergebnis wie in China. Damit gilt der Film als Flop (via Moviepilot). Meistens sollte ein Film wegen Marketingkosten das Doppelte einspielen, um als Erfolg zu gelten.

Kommt keine Fortsetzung mehr? Normalerweise gibt es nur eine Fortsetzung, wenn ein Film wirklich erfolgreich ist. Schon zum Release gab es Berichte über eine mögliche Fortsetzung. Dann war es ziemlich ruhig. Vin Diesel scheint das Universum aber nicht ganz vergessen zu haben.

Wie CBR berichtet, deutete der Darsteller im Jahr 2024 an, dass noch nicht Schluss ist mit dem Hexenjäger. In einem Instagram-Post schrieb er zu dem Thema: Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin der Unsterbliche als Nächstes geht.

Offizielle Infos zu einem neuen Film oder anderen Projekten im Universum von The Last Witch Hunter gab es danach aber nicht. Was sagt ihr zum Film? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nur weil ein großer Name dahintersteckt, heißt es nicht, dass ein Film auch ein Erfolg wird. Das merkte auch Tom Cruise: Ein Fantasy-Film mit Tom Cruise sollte der Start eines großen Universums wie bei Marvel werden – Doch er war ein Flop