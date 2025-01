Neuer Fantasy-Film hat einen Marvel-Star und eine berühmte Killerbraut als Helden – die Geschichte kommt vom Erfinder von Game of Thrones

George R.R.Martin kennen die meisten wohl als Autoren der Game-of-Thrones-Bücher. Doch schon davor hat er viele Kurzgeschichten herausgebracht. Eine Fantasy-Kurzgeschichte wird jetzt verfilmt. Mit dabei sind ein bekannter Regisseur und zwei Schauspieler, die man aus Action-Filmen kennt.

Um welchen Film geht es? Mit In The Lost Lands wurde ein neuer Fantasy-Film angekündigt, auf den man gar nicht mehr lange warten muss. Schon am 6. März 2025 soll der Film in den deutschen Kinos starten. Der Regisseur ist dabei kein Unbekannter.

Paul W.S. Anderson inszeniert den Film, der auf einer Kurzgeschichte von George R.R. Martin basiert, die 1982 erschienen ist. Paul W.S. Anderson kennt man vor allem von eher schlecht bewerteten Filmen wie der Resident-Evil-Filmreihe oder dem Monster-Hunter-Film aus 2020, der den Fans nicht gefallen hat.

Die beiden Hauptdarsteller sind auch keine unbekannten. Den ehemaligen Wrestler Dave Bautista kennt man vor allem als Drax aus Guardians of the Galaxy. Auch Milla Jovovich kennt sich mit Action-Filmen aus. Sie spielte die Hauptrolle in den Resident-Evil-Filmen ihres Mannes.

Einen Trailer zum Film seht ihr hier:

Die Suche nach der Möglichkeit, ein Werwolf zu werden

Worum geht es in In The Lost Lands? Eine Königin wünscht sich nichts mehr, als mit der Liebe glücklich zu werden. Sie schickt eine begabte Hexe, gespielt von Milla Jovovich, auf die Reise in die Lost Lands , die eine Magie finden soll, die es ihr erlaubt, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Begleitet wird sie von einem Jäger, gespielt von Dave Bautista.

Im Trailer sieht man schon, dass der Film wohl viel Action bieten wird. Man sieht Kämpfe mit Waffen, aber auch Magie. Spannend könnte auch die Hintergrundgeschichte sein. Es wirkt stellenweise wie eine Postapokalypse, die eher in der Zukunft spielt als im Mittelalter.

Was kann man von In The Lost Lands erwarten? Bei Paul W.S. Anderson sollte man immer vorsichtig sein. Eine hervorragende Buchadaption wie bei den ersten Staffeln von Game of Thrones sollte man hier nicht erwarten. Bei Resident Evil und Monster Hunter sah man bereits, dass Anderson eher seinen eigenen Stil auf die Leinwand bringt, als sich stark an der Vorlage zu orientieren.

Auch zu Milla Jovovich muss man sagen, dass sie nicht gerade durch gutes Schauspiel bekannt geworden ist. Dave Bautista zeigte zwar in Guardians of The Galaxy oder Blade Runner 2049, dass er durchaus schauspielern kann. Trotzdem spielte er auch in vielen mittelmäßigen Filmen mit.

Milla Jovovich ist neben Das fünfte Element vor allem durch die Resident-Evil-Filme bekannt, in denen sie die Hauptrolle Alice verkörpert. Das hat sie jahrelang gemacht, doch einer ihrer Träume wurde nie erfüllt: Sie spielte in sechs Filmen zu Resident Evil mit, aber Milla Jovovichs unerfüllter Traum war es, Alice in Capcom-Spielen zu sehen