Ein Fantasy-Film mit Nicolas Cage sollte vor 14 Jahren der große Hit werden, scheiterte an Inception

Der Film ist zwar an Fantasia angelehnt, doch wirklich viel, bis auf kleine Anspielungen, hat er nicht mit dem Film zu tun, der sich durch farbenfrohe Effekte auch an Familien richtete. Duell der Magier war für viele Familien einfach unattraktiv. Eine Woche vorher erschien Ich – Einfach unverbesserlich. Ein deutlich erfolgreicher Film, der sich perfekt für Kinder und Familien eignet.

Ein anderes Problem könnte auch der Hauptdarsteller gewesen sein. Zwar ist Nicolas Cage ein bekannter Name, doch zu der Zeit war er in einer schwierigen Phase. Mit Filmen wie Ghost Rider hat sich Cage zu der Zeit schon einen schlechteren Ruf erarbeitet, den er erst später mit außergewöhnlichen Filmen abgelegt hat.

Bei so einem Ergebnis hat es sich auch mit einer möglichen Fortsetzung erledigt. In der Post-Credit-Szene im Film wird zumindest ein offenes Ende angedeutet.

In einem harten Thriller legt sich Jackie Chan mit der irischen Mafia an und ihr könnt es kostenlos gucken – Ihr solltet euch aber beeilen

In dem Film geht es um Baltharzar Blake, der von Nicolas Cage gespielt wird. Er muss, in der Neuzeit, als Zaubermeister die Stadt Manhattan verteidigen. Der Schurke des Films ist Maxim Horvath, der von Alfred Molina gespielt wird. Um sich Hilfe zu holen, rekrutiert Blake den jungen Dave Stutler, gespielt von Jay Baurchel. Ihm muss er nur in kürzester Zeit das Zaubern beibringen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to