PETA will berühmtes Wetter-Murmeltier aus dem Film durch veganen Kuchen ersetzen

PETA zufolge ist eine Änderung der beliebten Tradition dringend nötig. So soll dem Murmeltier Ruhe gegönnt werden, ohne dass der touristische Effekt des Brauchs verloren geht. Die Organisation mischt sich nicht zum ersten Mal in beliebte Ereignisse oder Produkte ein. Erst kürzlich gab es eine Beschwerde wegen eines anderen Films: „Sie sind der einzige Schädling“ – PETA ruft zum Boykott eines Horror-Films auf, weil der Regisseur 5.000 lebende Ratten für eine Szene verwendete

Was schlägt PETA vor? Die Organisation, die auch bei Gaming-Themen gerne mal ein Wörtchen mitredet , richtete sich mit einer Bitte an den offiziellen Punxsutawney Groundhog Club. Unter dessen Leitung sagt das Murmeltier Punxsutawney Phil jährlich das Wetter voraus.

Was sagt das Murmeltier voraus? Durch den Film Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray in der Hauptrolle ist die Tradition des Groundhog Days weltweit bekannt. Dabei wird ein Murmeltier, Punxsutawney Phil, jedes Jahr am 2. Februar danach befragt, wie der weitere Winter verlaufen wird.

