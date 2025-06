In Mario Kart World ist die Freischaltung vom Spiegelmodus so kompliziert, selbst Nintendo hat sich vertan

Den Spiegelmodus in Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2 freizuschalten, ist so wirr, dass selbst Nintendo sich in der Beschreibung vertan hat.

Nintendo liefert falsche Infos: Der Spiegelmodus ist ein beliebter Modus in Mario Kart World, denn ihr fahrt die Strecken in gespiegelter Form, weswegen ihr nochmal ein anderes Erlebnis bei der Strecke habt. Der Modus ist in Mario Kart World allerdings nicht von Anfang an verfügbar, sondern muss unter bestimmten Voraussetzungen freigeschaltet werden.

In einer Newsletter-E-Mail vom 12.06.2025, in der Nintendo den Spielern von Mario Kart World Tipps gab, beschrieben sie auch, wie der Spiegelmodus freizuschalten ist. Doch die Informationen darin waren nicht richtig, sodass Nintendo in einer darauffolgenden E-Mail ihren Fehler korrigieren musste.

Hier schrieben sie auch die tatsächlichen Voraussetzungen, die für den Spiegelmodus gelten.

Spiegelmodus in Mario Kart World freischalten

Wie schalte ich den Spiegelmodus frei? Um den Spiegelmodus spielen zu können, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Alle Grand-Prix-Rennen im 150cc-Modus abschließen (Bronze oder besser)

Alle Knockout-Touren im 150cc-Modus abschließen (als Vierter oder besser)

Alle 10 Peach-Medaillen im Freien Fahren finden

Alle 10 ?-Platten im Freien Fahren finden

Alle 10 P-Schalter im Freien Fahren finden und alle dazugehörigen Aufgaben abschließen

Nochmal den Spezial-Cup abschließen

Nach den Credits solltet ihr dann eine neue Szene bekommen, in der euch gesagt wird, dass ihr den Spiegelmodus freigeschaltet habt. Ab sofort könnt ihr diese Variante dann im Menü auswählen.

Spiegelmodus im Freien Fahren aktivieren: Nicht nur den Grand Prix oder die Knockout-Tour könnt ihr im Spiegelmodus fahren, sondern ihr könnt ihn auch im Freien Fahren aktivieren. Das tut ihr, indem ihr zunächst zum Peach-Stadion fahrt. Dann müsst ihr folgendes tun:

Fahrt vom Start aus nach vorn und über die kurvige Strecke, dann seht ihr Peachs Schloss auf der rechten Seite

Passiert die Röhren und verlasst den Kurs auf der rechten Seite, um auf das Dach des Schlosses zu fahren

Fahrt zu dem großen Buntglasfenster, das Prinzessin Peach zeigt und fahrt durch es hindurch. Der Spiegelmodus ist aktiviert.

Mario Kart World ist das wichtigste Spiel, das mit der Nintendo Switch 2, veröffentlicht wurde. Nicht nur der Preis der Konsole sorgte für Aufsehen, sondern auch der des neuen Mario-Spiels: Wir wussten, dass ein Auto-Spiel die Preise im Gaming für alle erhöhen wird: Aber es ist nicht GTA 6, sondern das verdammte Mario Kart