Spieler in Marathon entdecken unfairen Trick, zerstören damit das Balancing des Shooters

In Bungies Shooter Marathon gibt es eine besonders starke Bewegungstechnik, die nur bei einer bestimmten Klasse funktioniert. Die Spieler diskutieren bereits, ob es sich dabei um einen Exploit handeln könnte.

Was ist das für ein Trick? Der Thief ist einer der spielbaren Charaktere in Marathon. Er kann einen Greifhaken nutzen, um sich auf der Map fortzubewegen. Normalerweise befördert er einen Spieler eine gewisse Distanz in eine Richtung, bevor er dann in den Cooldown geht. Dadurch kann sich der Thief besser fortbewegen als andere Klassen.

Es gibt hier noch eine Kombination, mit der man das Beste aus dem Greifhaken rausholen kann. Dazu muss man einen Sprint-Slide ausführen, gefolgt von einem Sprung. Aktiviert man daraufhin den Greifhaken, erreicht der Spieler eine unglaubliche Vorwärtsgeschwindigkeit, die weit über das normale Maß hinausgeht. Sie ist mit den Triebwerken der schweren Destroyer-Shells vergleichbar.

Was sind die Vorteile? Durch diese Kombination ist es möglich, den Cooldown des Greifhakens zu umgehen. Er wird sofort zurückgesetzt, wodurch der Trick mehrfach hintereinander ausgeführt werden kann. Dadurch fliegen Spieler regelrecht über die Map.

Andere Shells verbrauchen viele Ressourcen, um sich schnell fortzubewegen. Doch der Trick kostet fast nichts. Dadurch kann ein geübter Thief jeden anderen Shell ausmanövrieren, schneller in Kämpfe eingreifen oder flüchten. Zudem kann er sich so den besten Loot sichern.

Trick löst Unbehagen bei den Spielern aus

Was sind die Nachteile? Der Trick ist so stark, dass er andere auf Bewegung spezialisierte Shells komplett in den Schatten stellt. Profis, die die Technik meistern, werden fast unangreifbar. So haben Gelegenheitsspieler kaum eine Chance, darauf zu reagieren.

Die User sprechen deshalb von einem möglichen Exploit. In den Kommentaren auf X gehen viele davon aus, dass dieser Trick bald aus dem Spiel entfernt oder zumindest abgeschwächt werden könnte. Ein Fan sieht beispielsweise die Möglichkeit, dass der Cooldown hier auf mindestens 4 Sekunden gesetzt werden könnte.

Die meisten sind sich einig, dass so ein Trick aus dem Spiel entfernt werden sollte. Er würde das Balancing zerstören. Eine offizielle Antwort von Bungie steht bislang aus.

Da sich Spieler dadurch einen unfairen Vorteil verschaffen können, ist es realistisch, dass dieser Trick bald aus dem Spiel entfernt wird. Bei anderen Shootern gab es in der Vergangenheit offensichtlichere Exploits, bei denen die Entwickler zumindest nicht gegen die Spieler vorgegangen sind: ARC Raiders will Spieler bestrafen, die dicken Exploit genutzt haben, doch die sagen: Das wird wohl nie passieren