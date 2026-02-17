Marathon überzeugt Kritiker mit neuem Showcase zum Shooter von Bungie, doch die wichtigste Probe ist in 9 Tagen

Der neue Shooter von Bungie hatte es in der Community nicht leicht, denn viele wollten Marathon erst keine Chance geben. Der neue Showcase hingegen konnte die Meinung der Spieler ändern und nun warten alle auf einen Termin.

Womit hat Marathon zu kämpfen? Marathon hatte keinen guten Start bei den Shooter-Fans. Viele Spieler standen dem Titel skeptisch gegenüber und das hatte gleich mehrere Gründe:

All das sorgte dafür, dass man sich lieber von Marathon distanzierte, auch wenn das Universum rund um Marathon interessant schien. Der User Varsher1 auf Reddit gehörte ebenfalls zu den Skeptikern, doch nach dem neuesten Showcase zum Shooter konnte er seine Meinung ändern.

Bungie zeigt ein viel besseres Marathon als vor einigen Monaten

Was sagen Kritiker zum Showcase? Für Varsher1, einen Tarkov-Fan, hat sich vieles seit dem letzten Reveal getan. Bungie hat an Marathon gearbeitet und den Shooter nach der Verschiebung ordentlich aufpoliert.

Die Entfernung der Death Boxes und das Anpassen von Charakteren und Menüs habe dem Spiel gutgetan und für Varsher1 dazu beigetragen, sein Interesse für den Shooter neu zu entfachen. Damit ist er sogar nicht allein, denn viele andere Spieler teilen den Meinungswechsel. Folgendes lässt sich vernehmen:

„Die Verbesserungen von Marathon sind ein wichtiger Grund, warum ich meine Meinung geändert habe. Das und auch die Erkenntnis, wie viel Spaß Extraction-Shooter dank Arc [ARC Raiders] machen können.“ – Rainbowdogi

„Ich freue mich ehrlich gesagt auf das eher auf PvP ausgerichtete Non-ABMM. Ich denke, es wird eine willkommene Abwechslung zu den vorhersehbaren Arc Raiders sein.“ – Initial-Hospital-850

„Ein anderer Tarkov-Fan, der auch bei Marathon mitmacht? Cool. Ich dachte, ich wäre der Einzige.“ – stiky21

„Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass es in Bezug auf die Zahlen auch nur annähernd an Arc Raiders herankommen wird. Die letzte Präsentation hat jedoch gezeigt, wie elegant und unterhaltsam das Spiel ist, ich kann es kaum erwarten, mich jetzt darin zu vertiefen.“ – J-Dawgzz

Viele warten nun auf einen besonderen Termin, um eine endgültige Meinung von Marathon bilden zu können.

Welcher Termin ist so wichtig? Es geht hier um den Server Slam, der am 26. Februar um 19:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden soll. Marathon wird dann für jeden Spieler kostenlos zur Verfügung stehen. Ihr könnt den Shooter dann bis zum 02. März um 19:00 Uhr testen und euch davon überzeugen. Spätestens hier werden die Fans dann herausfinden können, ob Marathon etwas für sie ist oder nicht.

Lange müsst ihr also nicht mehr auf Marathon warten, denn der Server Slam lässt nur noch 9 Tage auf sich warten. Werdet ihr den Shooter testen oder lieber über Streams zuschalten, um euch zu überzeugen? Mehr zu Marathon findet ihr hier: Egal wie gut oder schlecht der neue Shooter von Bungie wird: Eine Sache lieben Gamer schon jetzt