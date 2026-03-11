Marathon: Server Down und Patch Notes zu  1.0.0.4 – Alles, was ihr wissen müsst

Am 11. März 2026 erscheint ein neuer Patch für Marathon. Wann die Server down sind, wann ihr wieder spielen könnt und die Patch Notes findet ihr hier.

Wann gehen die Server down? Laut der Supportseite von Marathon startet der Server Down am 11. März 2026 um 09:00 Uhr MEZ. Ihr könnt euch dann nicht mehr einloggen und spielen. Seid ihr gerade in einem Inhalt, werdet ihr gekickt.

Wie lange soll der Server Down dauern? Laut Support soll die Serverwartung gegen 12:00 Uhr MEZ abgeschlossen sein. Einloggen könnt ihr euch nach Plan gegen 11:30 Uhr. Es kann allerdings sein, dass ihr dann in eine Warteschlange gesteckt werdet und es zu Problemen kommt.

Gibt es schon Patch Notes? Bisher nicht, wir informieren euch aber und aktualisieren den Beitrag, sobald sie online sind. Ihr findet dann die vollständigen Patch Notes sowie Highlights in diesem Beitrag.

Ein solider Start für den Extraction Shooter

Am 6. März 2026 ging Marathon an den Start und erfreut sich seither über 88 % positive Stimmen auf Steam und 88.337 gleichzeitige Spieler im Peak – dabei 62.495 in den letzten 24 Stunden.

Damit zeigt sich zwar bisher kein so starker Erfolg wie beim Genre-Kollegen ARC Raiders, jedoch schlägt Marathon in eine Kerbe, die Spieler von ARC Raiders vermissen, und beweist, dass beide Spiele auch gut nebeneinander existieren können.

Mit den nächsten Updates und Inhalten der Roadmap soll Marathon noch ausgebaut und verbessert werden. Ob damit dann noch mehr Spieler angezogen werden und Marathon ARC Raiders das Wasser reichen kann, wird sich zeigen.

Loot spielt auch in Marathon eine riesige Rolle und Kämpfe können schnell zum Risiko für den mühsam erarbeiteten Fortschritt werden. Doch gerade im neuen Extraction-Shooter werden Spieler gezwungen, ihre gesammelte Ausrüstung aufzugeben – und das ist gut so: Marathon zwingt die Spieler, ihre wertvolle Ausrüstung zu opfern, doch genau das lohnt sich