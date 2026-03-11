Marathon: Server Down und Patch Notes zu  1.0.0.4 – Alles, was ihr wissen müsst

NewsService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Marathon: Server Down und Patch Notes zu  1.0.0.4 – Alles, was ihr wissen müsst

Am 11. März 2026 erscheint ein neuer Patch für Marathon. Wann die Server down sind, wann ihr wieder spielen könnt und die Patch Notes findet ihr hier.

Wann gehen die Server down? Laut der Supportseite von Marathon startet der Server Down am 11. März 2026 um 09:00 Uhr MEZ. Ihr könnt euch dann nicht mehr einloggen und spielen. Seid ihr gerade in einem Inhalt, werdet ihr gekickt.

Wie lange soll der Server Down dauern? Laut Support soll die Serverwartung gegen 12:00 Uhr MEZ abgeschlossen sein. Einloggen könnt ihr euch nach Plan gegen 11:30 Uhr. Es kann allerdings sein, dass ihr dann in eine Warteschlange gesteckt werdet und es zu Problemen kommt.

Gibt es schon Patch Notes? Bisher nicht, wir informieren euch aber und aktualisieren den Beitrag, sobald sie online sind. Ihr findet dann die vollständigen Patch Notes sowie Highlights in diesem Beitrag.

Marathon will aus den Fehlern von ARC Raiders lernen und hart gegen Cheater vorgehen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Marathon: Server Down und Patch Notes zu  1.0.0.4 – Alles was ihr wissen müsst Marathon offenbart das größte Problem von Bungie – Droht jetzt die Übernahme durch Sony? Marathon will eine Sache anders als ARC Raiders machen, bestraft euch nicht, wenn ihr „Ratten“ seid Die 7 Klassen von Marathon sehen für Loot-Goblins wie mich spannend aus, aber ich weiß, dass ich meine Gegner hassen werde Marathon Systemanforderungen: Das braucht ihr für den neuen Shooter von Bungie Das neue RPG zu Warhammer 40.000 auf Steam gibt euch eine Ärztin als Begleiter, aber ihr Gameplay erinnert an verrückte Wissenschaftler Der beste Action-Anime geht in 9 Tagen auf Netflix weiter, bietet Kämpfe die selbst Jujutsu Kaisen toppen Gegen einen neuen Supe in The Boys wirkt selbst Homelander wie ein netter Typ Das neueste Spiel der schwedischen Strategie-Genies bestraft euch jetzt, wenn ihr es euch zu gemütlich macht In Warhammer sind genau die Leute, die überall sonst als Bösewichte gelten, nett… für Warhammer-Verhältnisse Diablo 4 Endgame Tier List: Die besten Builds für alle Klassen in Season 12 Diablo 4 wird immer mehr wie Diablo 3 und zumindest ein Teil der Community steht drauf

Ein solider Start für den Extraction Shooter

Am 6. März 2026 ging Marathon an den Start und erfreut sich seither über 88 % positive Stimmen auf Steam und 88.337 gleichzeitige Spieler im Peak – dabei 62.495 in den letzten 24 Stunden.

Damit zeigt sich zwar bisher kein so starker Erfolg wie beim Genre-Kollegen ARC Raiders, jedoch schlägt Marathon in eine Kerbe, die Spieler von ARC Raiders vermissen, und beweist, dass beide Spiele auch gut nebeneinander existieren können.

Mit den nächsten Updates und Inhalten der Roadmap soll Marathon noch ausgebaut und verbessert werden. Ob damit dann noch mehr Spieler angezogen werden und Marathon ARC Raiders das Wasser reichen kann, wird sich zeigen.

Mehr zum Thema
1
Marathon zwingt die Spieler, ihre wertvolle Ausrüstung zu opfern, doch genau das lohnt sich
von Cedric Holmeier
2
Gamer lieben es, Bungie zu hassen, aber Marathon ist einer der besten Shooter, die wir 2026 bekommen
von Dariusz Müller
3
Marathon: Tier List zu den besten Waffen 
von Christos Tsogos

Loot spielt auch in Marathon eine riesige Rolle und Kämpfe können schnell zum Risiko für den mühsam erarbeiteten Fortschritt werden. Doch gerade im neuen Extraction-Shooter werden Spieler gezwungen, ihre gesammelte Ausrüstung aufzugeben – und das ist gut so: Marathon zwingt die Spieler, ihre wertvolle Ausrüstung zu opfern, doch genau das lohnt sich

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert Steam Topseller

Crimson Desert verkauft sich auf Steam schon jetzt besser als der neu gestartete Shooter der Destiny-Macher

Marathon lässt Spieler Gear Fear Überwinden Spielcharakter Titelbild

Marathon zwingt die Spieler, ihre wertvolle Ausrüstung zu opfern, doch genau das lohnt sich

Marathon-Tier-List-Titelbild.jpg

Marathon: Tier List zu den besten Waffen 

Marathon Thief und Schließfachschlüssel

Marathon: Schließfachschlüssel bekommen und Schließfächer öffnen – Hier findet ihr sie

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx