Manga-Künstlerin lässt ihre Heimat zurück, erfüllt sich nach 4 Jahren ihren größten Traum

Die finnisch-amerikanische Manga-Künstlerin Linnea Kataja fasste 2022 einen Entschluss und zog aus ihrer Heimat weg, um ihren großen Traum zu erfüllen. Jetzt, vier Jahre später, ist sie ihrem Ziel ein großes Stück näher.

Was ist ihr großer Traum? Linneas großer Traum ist es, eine berühmte Manga-Zeichnerin und Animatorin in der japanischen Industrie zu werden. Für diesen großen Traum zog sie im Jahr 2022 von den USA nach Japan.

Um ihrem Traum einen Schritt näherzukommen, bewarb sie sich gezielt bei einem Nachwuchswettbewerb des Verlags Kodansha. Der hat sich speziell auf Manga für eine weibliche Zielgruppe konzentriert.

Dort reichte sie ihren One-Shot-Manga „This Foreigner is too Otaku to Make Her Dreams Come True“ ein. Das bedeutet in etwa so viel: „Diese Ausländerin ist zu sehr Otaku, um ihre Träume wahr werden zu lassen“, was wohl eine kleine Anspielung auf ihr eigenes Leben ist.

Jetzt teilt sie ihrer Community mit, was das Ergebnis des Wettbewerbs ist.

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Manga-Zeichnerin erfüllt sich nach vier Jahren ihren großen Traum

Was hat sie jetzt erreicht? Beim diesjährigen fünften Kodansha Women’s Manga Award im Jahr 2026 war sie eines von acht Werken, das prämiert wurde. Linnea gewann mit ihrem Manga spezifisch den Excellent Work Award.

Dadurch bekam sie auch die Chance, ihre Geschichte in den japanischen Magazinen Kiss und BE LOVE zu veröffentlichen. Hier werden Manga-Geschichten veröffentlicht, die sich an ein weibliches Publikum richten, das sich zwischen 18 Jahren und dem mittleren Erwachsenenalter befindet.

Ihre Freude über den Sieg teilt sie auf X. Dort schreibt sie aber auch, dass der wahre Kampf jetzt beginnen würde. Damit spielt sie wohl auf die harten Bedingungen innerhalb der Industrie an, bei der gesundheitliche Probleme keine Seltenheit sind.

Ich bin meiner Familie, meinen Freunden und allen hier dankbar, die mich unterstützt haben. Und natürlich bin ich meiner zuständigen Lektorin bei Kodansha dankbar, die so sehr an mich geglaubt hat, dass sie mich unter ihre Fittiche genommen und mir sogar dabei geholfen hat, mein Japanisch an einigen Stellen meines Mangas zu verbessern.

Die Bedingungen in der Manga-Branche können sehr hart sein. Selbst berühmte Autoren wie Akira Toriyama mussten sich Tricks einfallen lassen, um Zeit zu sparen: Dragon Ball Z: Son-Goku hat blonde Haare, wenn er zum Super-Saiyajin wird – Dafür gibt es einen guten Grund