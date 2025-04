Ein Manga zeigt, in welchem Job Sailor Moon heutzutage arbeiten würde

Wer ein großer Fan von Magical Girls ist, der könnte mit Magilumiere Inc. ein neues Anime– und Mangafutter gefunden haben. Hier wird das, was Sailor Moon und Card Captor Sakura machen, zum Beruf.

Worum geht es in dem Manga? In Magilumiere Inc. folgen wir den Abenteuern von Kana Sakuragi. Sie bewirbt sich bei unzähligen Jobs, wird aber jedes Mal abgelehnt. Plötzlich gerät sie in einen Vorfall, bei dem sie einem Magical Girl namens Hitomi Koshigaya dabei hilft, ein Monster zu besiegen.

Dadurch wird das Start-up-Unternehmen, bei dem Hitomi angestellt ist, auf Kana aufmerksam. Sie schafft es so, sich einen begehrten Job als Magical Girl zu schnappen. Der Manga folgt dann ihrer Karriere und all den Begegnungen, die sie mit den gefährlichen Wesen hat.

Der Manga ist eine Mischung aus Comedy und Action und nimmt sich nicht so ernst wie andere Magical-Girl-Serien, beispielsweise Sailor Moon oder Pretty Cure. Und er zeigt, wie sich die Magical Girls aus den RTL2-Animes heutzutage schlagen würden.

Es gibt sogar einen Anime zu Magilumiere Inc.:

So würden Magical Girls heute arbeiten

Was ist das Besondere am Manga? Die Geschichte zeigt, wie Magical Girl als Beruf aussehen würde. Es gibt viele Unternehmen, die sich auf die Beseitigung der sogenannten Kaiis spezialisiert haben und ihre Mitarbeiterinnen mit hochmoderner Technik ausstatten.

Die Magical Girls fliegen auf Hightech-Besen, die auch als Waffe genutzt werden können

Um Angriffe abzufeuern, müssen präzise Angaben gemacht werden, wie etwa der Leistung und dem Schema

Selbst die Verwandlung zum Magical Girl passiert erst, wenn man einen bestimmten Code aktiviert

Zum Fangen der Monster werden USB-Sticks verwendet

Der Humor wird nicht nur an dem absurden Setting deutlich, sondern auch an den Charakteren. Der Chef des Start-up-Unternehmens ist beispielsweise ein erwachsener Mann, der sich selbst im Cosplay befindet. Immer wieder gibt es Situationen, die den Leser zum Schmunzeln bringen.

Was sind die Schwächen des Mangas? Die Kämpfe wirken nicht so bedrohlich, wie es in vielen Magical-Girl-Serien der Fall ist. Die Mädchen geraten selten in Schwierigkeiten und die Monster wirken wenig bedrohlich.

Das liegt unter anderem daran, dass sich die Protagonistinnen selten der gefährlichen Lage bewusst sind. Aber auch die Monster sind schuld daran, dass keine bedrohlichen Situationen entstehen. Sie wirken generisch und wenig gefährlich.

Wer mit diesen negativen Aspekten leben kann, der kann beherzt beim Manga zugreifen. Dieser läuft beim Crunchyroll-Verlag.

Und was ist, wenn ich nicht gerne Mangas lese? Zu Magilumiere Inc. gibt es seit 2024 sogar einen eigenen Anime. In Deutschland könnt ihr die 12 Episoden auf Amazon Prime ansehen. Allerdings ist der Anime auf MAL etwas schlechter bewertet als der Manga. Der Manga kommt auf 7,41 / 10 Punkte bei rund 2.000 Reviews, der Anime „nur“ auf 6,96 Punkte bei fast 9.500 Wertungen.

