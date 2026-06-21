Twitch-Streamer trainierte 300 Stunden in Minecraft, verliert gegen Zuschauer, weil er 1 Sekunde vergeigt

Der Twitch– und YouTube-Streamer Ludwig Ahgren versuchte sich an einem Minecraft-Speedrun-Wettbewerb. Er schlug sich ziemlich gut, doch am Ende entschied eine Sekunde über den Sieg.

Um wen geht es? Ludwig Ahgren hat schon seit einiger Zeit großen Gefallen an Minecraft-Speedruns gefunden. Zwar waren seine Bemühungen nicht immer von direktem Erfolg gekrönt, doch über die Zeit erweiterte er seine Fähigkeiten. Schaut man sich die Statistiken bei SullyGnome für die letzten 365 Tage an, stellt man fest, dass Ludwig bereits über 300 Stunden in Minecraft verbracht hat.

Jetzt war er bei den Weltmeisterschaften der Minecraft-Speedruns dabei. Wie der Name schon vermuten lässt, nehmen bei diesem Wettbewerb die besten Minecraft-Spieler der Welt teil. Ludwig trat allerdings nicht gegen die Profis an, sondern in einem Showmatch gegen einen Fan namens Garrett, der wegen Ludwig das Speedrunnen anfing. Seine Motivation: Ich kann das auch .

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Wie verlief das Match? Dass er es sogar besser konnte als Ludwig, bewies der Fan in dem Match, das er gegen Ludwig spielte. Das Spiel war bis zum Schluss aufregend. Ludwig starb nämlich nach ungefähr 37 Minuten und musste sich zurückkämpfen.

Schließlich wurde es sehr spannend zwischen den beiden Kontrahenten: Sie erreichten das Minecraft-Ende fast zeitgleich und bekämpften den Enderdragon auch gleichzeitig. Nach 58 Minuten entschied nur eine Sekunde über den Sieg für Garrett.

Den Moment könnt ihr euch hier auf Reddit anschauen:

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Da er Ludwig besiegte, erhielt der Fan einen signierten Alienware-Gaming-Laptop von Ludwig. Es stand viel für Garrett auf dem Spiel: Bei einem Verlust hätte er schließlich gegen Ludwig verloren. Ludwig bezeichnete sich selbst als einen schlechten Typen, gegen den man verliert (Quelle: YouTube ab 03:19:12).

Habt ihr das Match gesehen? Interessiert ihr euch für Minecraft-Speedruns? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ludwig versuchte sich auch an einem Ranked-Modus rund um die Minecraft-Speedruns . Nach 50 Stunden musste er sich jedoch mit dem letzten Platz zufriedengeben: Streamer trainiert über 50 Stunden auf Twitch in Minecraft, nur um bei 10.000 Spielern auf dem letzten Platz zu landen