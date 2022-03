Lost Ark: Was sind Glücksmonster?

Das bekommt ihr, wenn ihr mit Mokamoka eine gute Beziehung aufbaut, den Weltboss Caspiel in Tortoyk besiegt und wenn ihr den Boss Prcotetor Peros in Tortyk’s Herz besiegt.

Was sind Glücksmonster? Glücksmonster könnt ihr in Chaos Dungeons antreffen. Dort kommt es hin und wieder vor, dass sich ein goldenes Portal öffnet und darüber Monster in das Dungeon strömen. Genau diese Monster sind Glücksmonster.

In Lost Ark gibt es ein spezielles Kartenset, das euch zusätzlichen Schaden auf Glücksmonster (engl. Lucky Monster) verleiht. Doch was sind eigentlich Glücksmonster und wo trifft man sie? Wir von MeinMMO verraten es euch.

