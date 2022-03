Lost Ark: Was ist ein Kader und wie kann ich ihn leveln?

Asmongold ist durch World of Warcraft zu einer bekannten Größe auf Twitch geworden. Wir erzählen euch in dem Video wer Asmongold ist.

Was sind Kader-Freunde? In Lost Ark könnt ihr sowohl einzelne Charaktere, aber auch einen kompletten Kader als Freund hinzufügen. Kader-Freunde haben den Vorteil, dass ihr sie auch seht, wenn sie mit einem anderen Charakter auf dem Server eingeloggt sind.

Was wird generell im Kader geteilt? Ein Kader hat in Lost Ark Zugriff auf viele gemeinsame Dinge, darunter:

Was bringen Level-Ups beim Kader? Jede Kader-Stufe bringt eine eigene Belohnung mit sich. Diese könnt ihr euch über die Kader-Information (Taste „O“ in der Standard-Belegung) anschauen.

Was genau ist das Kader-Level? Das Kader-Level wird mit einem lila Erfahrungsbalken angezeigt. Ihr könnt im Interface frei zwischen eurem Charakter-Erfahrungsbalken und dem Kader-Erfahrungsbalken hin und her wechseln.

Was ist der Kader? Als Kader werden alle Charaktere bezeichnet, die sich gemeinsam auf einem Server befinden. Wenn ihr also 6 Charaktere auf dem deutschen Server Asta habt, dann haben sie alle Zugriff auf das gleiche Kader-Level.

Im MMORPG Lost Ark gibt es das Charakter-Level und das Kader-Level. In diesem kurzen Guide verraten wir von MeinMMO, was hinter dem Kader-Level steckt, wie ihr dieses Level erhöht und welche Boni es bringt.

