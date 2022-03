Lost Ark: Guide zur Bardin, dem beliebtesten Gruppenmitglied

Was sagt ihr zur Bardin? Spielt ihr selbst eine, oder freut ihr euch nur, wenn eine in eurer Gruppe dabei ist? Falls ihr eine Bardin spielt: Seid ihr auch solo, oder nur in der Gruppe unterwegs? Wünscht ihr euch noch weitere Support-Klassen, als die Bardin und den Paladin? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Rhapsodie des Lichts : Schallwellen erscheinen an der Zielposition und richten mehrmals Schaden an. Endet, wenn du dich bewegst.

Das ist die besondere Fähigkeit der Bardin: Als Identitätsfähigkeit besitzt die Bardin drei Leisten, die ihr unten in der Mitte seht. Sie füllen sich, wenn ihr Schaden am Gegner verursacht. Sind die Leisten gefüllt, könnt ihr eins von zwei Liedern spielen.

Bei den Stats setzt ihr auf Flinkheit und Spezialisierung, was ihr davon priorisiert ist Geschmackssache. Allerdings empfehlen erfahrene Bardinnen oft Flinkheit, da eure Fähigkeiten dadurch schneller aufladen. Außerdem könnt ihr euch schneller bewegen, was nützlich ist, da die Bardin keine Mobilitäts-Fähigkeiten besitzt.

Insert

You are going to send email to