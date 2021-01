Mit seinen rotierenden Äxten ist er extrem stark, setzt aber auch voraus, dass ihr ihn gut am Smartphone steuern könnt. Denn anders als Beispielsweise mit Jinx oder Ashe müsst ihr mit Draven ständig in Bewegung bleiben und zu den passenden Orten laufen.

In Teamkämpfen später nimmt er vor allem die Rolle des Tanks ein und sorgt dafür, dass der feindliche AD-Carry nicht in Ruhe auf eure Gruppe schießen kann.

In Teamkämpfen bietet er mit seiner ultimaNtiven Fähigkeit viel Schaden und CC, was ihn auch im Endgame relevant macht.

In diesem Beitrag stellen wir euch 5 Champions vor, die derzeit so stark sind, dass sie eigentlich generft gehören. Doch bis das passiert, solltet ihr sie zu eurem Vorteil nutzen. Die Auswahl haben wir nach eigenen Erfahrungen und aktuellen Diskussionen in der Community getroffen.

In League of Legends: Wild Rift wurde im Januar der Patch 2.0 veröffentlicht. Wir verraten euch, welche Champs ihr derzeit unbedingt spielen solltet, weil sie einfach zu stark sind.

