LoL Wild Rift: 5 Champions, die ihr ignorieren solltet, wenn ihr gewinnen wollt

Was macht den Champion aus? Vi ist besonders dann stark, wenn es darum geht, den feindlichen Carry rauszunehmen. Durch die Ultimate kann sie ihn gezielt packen, in der Luft befördern und dann zu Boden schleudern.

Warum solltet ihr ihn nicht spielen? Die Matches in Wild Rift sind viel hektischer und chaotischer als in LoL selbst. Immer wieder kommt es zu Ganks im Earlygame und Teamkämpfen schon im Midgame. Da fühlt sich Ziggs nicht besonders wohl.

Der Champion ist besonders dann stark, wenn es um das Thema „Sieging“, also das Zerstören von Türmen geht. Doch genau das ist in Wild Rift schwierig.

Was macht den Champion aus? Vayne gehört derzeit zu den stärksten AD-Carrys in Wild Rift. Sie verursacht viel Schaden und wird schon jetzt oft für unterhaltsame 1v5-Montagen genutzt.

Warum solltet ihr ihn lieber nicht spielen? Aurelion Sol skaliert sehr schlecht im Endgame, was ihn zu einem der schwächsten Midlaner insgesamt macht. In unserer Tier List befindet er sich allein im C-Tier.

Was macht den Champion aus? Aurelion Sol ist optisch einer der besten Charaktere in League of Legends. Nicht nur seine Weltraum-Optik sieht cool aus, sondern auch mit seinen Fähigkeiten schindet er mächtig Eindruck.

Wer in League of Legends: Wild Rift erfolgreich sein möchte, muss seinen Champion beherrschen. Allerdings gibt es einige Champions, die sich für eine erfolgreiche Karriere als hinderlich erweisen. Wir von MeinMMO verraten, auf welche Champs ihr lieber verzichten solltet.

