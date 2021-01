Am 5. Januar kündigte LoL Wild Rift 5 neue Champions an. Knapp 16 Tage später wurde der letzte von ihnen, Teemo, veröffentlicht. Und der wird direkt gehasst. Entweder dominiert er das Spiel oder geht hoffnungslos unter.

Was ist da los? Mit Patch 2.0 wurden 5 neue Yordle-Champions angekündigt, die nun alle im Spiel sind. Einer von ihnen ist Teemo, der in der PC-Version von League of Legends eine große Fangemeinde hat.

Entsprechend viele Spieler versuchten sich direkt an dem neuen Champion. Und das ging für viele nicht gut aus. Im Subreddit zu Wild Rift gibt es etliche Threads, in denen Teemo-Spieler mit 0 Kill und vielen Toden der Grund waren, warum ihr Team verloren hat.

Das verärgerte vor allem die Mitspieler in Ranglisten-Matches. Statt sich erst mal mit dem neuen Champ vertraut zu machen und diesen in normalen oder Bot-Runden auszuprobieren, starteten an Tag 1 einige direkt ins Ranked. Und das ging nicht gut aus.

Der reddit-Nutzer iPICKmy8UTT beschwerte sich über Teemo-Spieler im Ranked.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Spieler, die Teemo direkt gut beherrscht und mit ihm dominierten haben. So gibt es Screenshots von Spielern mit 12, 16 und sogar 19 Kills und kaum Toden (via reddit).

Das wiederum führt zu Frust bei den Feinden, die noch nicht gelernt haben, gegen diesen Champion zu spielen.

Doch wie stark ist Teemo wirklich?

Rework für Wild Rift macht Teemo schwächer

Wie funktioniert Teemo in Wild Rift? Für die Mobile-Version wurde der Champion deutlich überarbeitet:

Seine passive macht ihn nicht länger unsichtbar, wenn er stillsteht. Stattdessen sorgt sie dafür, dass alle Angriffe das Ziel vergiften und so Bonus-Schaden über Zeit zufügen.

Anstelle von passiver und aktiver Bewegungsgeschwindigkeit bekommt Teemo nun durch die Fähigkeit „Move Quick“ eine Ausweichrolle und dann für eine kurze Zeit Bewegungsgeschwindigkeit.

Guerilla Warfare, die ehemalige Passive, ist nun eine aktive Fähigkeit. Sie tarnt Teemo kurz und verleiht nach dem Aufdecken zusätzliche Angriffsgeschwindigkeit.

Der Blinding Dart und die Pilze blieben in etwa gleich.

So stark ist Teemo in Wild Rift: Im reddit hat der Nutzer SecualHarassadar eine Analyse zu den Fähigkeiten von Teemo veröffentlicht. Er kommt zu dem Schluss, dass er an vielen Stellen abgeschwächt wurde im Vergleich zur PC-Version:

Sein Toxic Shot macht in etwa 18 % weniger Fähigkeitssschaden, als am PC.

Der Blinding Dart verursacht weniger Schaden und blendet für eine kürzere Dauer.

Die Pilze machen deutlich weniger Schaden, was sie schon fast nutzlos macht.

SecualHarassadar steht mit seiner Meinung über Teemo nicht allein da. In einigen Threads wird das Rework kritisiert und der Champion als zu schwach dargestellt. So schreibt der Nutzer Byroco:

Er ist extrem schwach, so als wären die Entwickler zu ängstlich gewesen, nach all dem „Satan kommt zu uns“-Hype. So ist er völlig nutzlos, seine Pilze dienen nur als Wards. Er wird die ganze Zeit getötet, bringt keine wirklichen Vorteile in Teamfights und sein Schaden ist gering. Riot bufft ihn bitte!

Was heißt das für Teemo? Auch in den kommenden Tagen und Wochen werden noch viele Spieler Teemo ausprobieren und die meisten werden wohl eher dem Gegner helfen, als dem eigenen Team.

Das macht ihn gerade zum meistgehassten Champion in Wild Rift.

Wie stark Teemo tatsächlich ist und ob Riot noch mit einem Buff kommt, werden die kommenden Tage zeigen. Derzeit haben wir ihn noch nicht in unsere Tier-List integriert. Doch die anderen 4 neuen Yordle-Champions sind bereits dabei:

