LoL: Twitch-Streamer prangert Riot Games an – „Sie haben mein Event gestohlen und kopiert, ohne mich zu fragen“

In League of Legends gibt es Ärger. Ein Twitch-Streamer betreibt seit 2019 ein erfolgreiches Event in Spanien, die „SoloQ Challenge“. 2023 findet das Event in Frankreich jetzt fast baugleich statt und hat die Unterstützung von Riot Games. Der Streamer ist außer sich: Riot Games habe einfach alles geklaut, ohne bei ihm nachzufragen.

Was ist das für ein Event? Seit 2019 richtet der Twitch-Streamer ElmillioR ein Event in Spanien aus: SoloQ Challenge. Das ist das größte Event zu League of Legends im Land.

Bei dem Event treten Profi-Spieler und Content-Creators an und versuchen innerhalb von 21 Tagen von Null an, auf den höchsten Rang in der SoloQ zu gelangen.

Das ist die neue Entwicklung:

2023 entsteht jetzt offiziell das Event „SoloQ Challenge“ für Franzosen, Belgier und Schweizer.

Hierzu wurden 60 Streamer und Profis eingeladen.

Das Event richtet der Streamer „TraYtoN“ zusammen mit Riot Games aus. Es geht um ein Preisgeld von 14.500 €. Das Event läuft vom 1. bis zum 24. April.

Zu den eingeladenen Spielern, die man auch außerhalb von Frankreich kennt, gehören LEC-Profis wie Hans sama, Nisqy und Targamas.

Spanischer Twitch-Streamer fühlt sich bestohlen

Darum ärgert das den Streamer so: Der Spanier wirft Riot Games vor, sie hätten seine Idee einfach geklaut, ohne ihn vorher zu fragen:

Das ist total außer Kontrolle geraten. Sie haben mir den Namen des Projekts gestohlen, das Format kopiert und 100 % meiner Webseite (Front- und Backend). Und das alles, ohne mich zu fragen.

Gleichzeitig beschwert er sich über die mangelnde Unterstützung von Riot Games Spanien. Die nennt er inkompetent.

Riot Games sagt: Event ist von ihnen genehmigt und völlig in Ordnung

Was sagt Riot Games dazu? Die Situation ist ganz seltsam. Die französische Abteilung von Riot Game sagt lediglich (via twitter):

Angesichts der Behauptungen eines spanischen Streamers über das SoloQ-Challenge-Projekt möchten wir Ihnen versichern, dass Traytons Projekt SoloQ Challenge France sowie seine Website von Riot Games unterstützt und genehmigt wird und dass alles nach den Regeln durchgeführt wurde.

Damit sagen sie letztlich nur: Das Event hat ihren Segen, was auch niemand bestritten hat.

Man führt dann aus, das Event in Frankreich sei eine Zusammenarbeit mit Spanien. Eigentlich plante man zwei Events parallel zu veranstalten, in Frankreich und Spanien. Daher gäbe es einige Ähnlichkeiten. Man wisse, dass beide Communitys in Frankreich und Spanien den Wettbewerb lieben, will aber einen gesunden Wettwerb.

Doch zu den Vorwürfen, man habe das Event geklaut und den Erfinder des Events nicht kontaktiert, äußert man sich gar nicht.

Das steckt dahinter: Offenbar betrachtet der spanische Streamer sein Event als „sein Eigentum“ – aber Riot Games sieht das überhaupt nicht so und sieht die SoloQ Challenge als ein erfolgreiches Event in ihrem Spiel an, das man auch gerne woanders ausprobieren will. Immerhin ist es ihr Spiel und sie haben alle Rechte daran.

Da kann man wahrscheinlich beide Seiten nachvollziehen. Es wäre aber zumindest nett gewesen, dass man den Spanier mal gefragt hätte, der offenbar sowieso auf 180 ist, weil ihn Riot Spanien bei seinem Event nicht so unterstützt, wie er das will, während er von Riot Frankreich kopiert wird.

