Top-Spielerin bei LoL ist eine 23-Jährige, die jetzt ihr 1. richtiges Team und einen Account auf OnlyFans hat

Die YouTuberin Kittxnly wird 2025 versuchen, in einer regionalen Liga von League of Legends durchzustarten. Letztes Jahr war sie die erfolgreichste LoL-Spielerin auf dem Server EUW. Pikant: Auf Twitter und Instagram präsentiert sich die 23-Jährige freizügig. Das sorgt für Diskussionen.

Wer ist Kittxnly? In der letzten Saison bei LoL erreichte die Spielerin den Rang Challenger mit 1.201 LP auf dem Server EUW. Challenger ist der höchste Rang in LoL (via reddit). Nach ihren eigenen Angaben lag ihr höchster Peak sogar bei 1.238 LP.

Sie spielte ausschließlich „Enchanter“-Champs, also Support-Charaktere, die sich darauf spezialisieren, ihre Mitspieler zu verstärken. In der aktuellen Saison sind ihre Haupt-Champs Lulu, Nami und Soraka.

Für 2025 hat sie sich jetzt ein Team gesucht, mit dem sie unter Wettkampf-Bedingungen antreten möchte. Sie will mit einem Streamer-Team in einer unterklassigen britischen Liga spielen. Dafür muss sie sich allerdings erstmal qualifizieren.

Kittxnly will mit 23 ihr Debüt in der Profi-Szene geben

Das ist ihr Team: Kittynly spielt für das Team „Int Quck“ und will sich für die britische Regional-Liga 4 Nations qualifizieren. Das ist eine unterklassige Liga für UK und Irland. Sie entspricht etwa der deutschen 3. Regional-Liga entspricht.

53 Teams treten in der Qualifikation um 5 offene Plätze in der Liga an. Die Gewinner werden beim 2025 Winter Split dabei sein.

Das Team „Int Quick“ wird ein Mixed-Team sein, neben ihr als Support-Spielerin, ist auch Junglerin Karina im Team, die vorher schon in Frauen-Teams gespielt hat. Dazu Spieler mit Profi-Erfahrung wie Kerberos und Dragdar, die mittlerweile auf Content-Creation umgeschult haben.

2025 wird das 1. Jahr sein, in dem es sich für Content Creator bei LoL lohnt, in solchen Streamer-Teams kompetitiv zu spielen, vorher war das durch ein zu strenges Reglement unattraktiv.

Spielerin sagt: Andere Teams wollten sie nicht wegen ihres Jobs

Das sagt die Spielerin: Mit 23 ist Kittxnly etwas alt, um ein Debüt in der kompetitiven Szene zu geben. Darauf angesprochen sagt sie: Sie trete ja einem Streamer-Team bei, keinem normalen Team, daher passe das schon. Sie will die Wettkampf-Erfahrung machen, aber auch die Aufmerksamkeit mitnehmen.

Andere Teams hätten sie nicht genommen, wegen ihres Jobs auf OnlyFans – das Team sei mehr Spaß (via rigas).

Was ist das mit OnlyFans? Die Streamerin zeigt sich im Internet freizügig auf kostenlosen Seiten wie Instagram oder Twitter. Das Ziel ist dabei wohl, die Zuschauer zu Kunden zu machen, die dann auf ihre kostenpflichtigen Seiten wie OnlyFans noch explizierte Bilder sehen, für die sie bezahlen müssen.

Die Twitch-Streamerin Amouranth hat schon vor Jahren das Geschäftsmodell erklärt, nach deren Logik nun Frauen wie Kittxnly arbeiten.

Wie wird das diskutiert? Die Kombination aus einer offenbar starken LoL-Spielerin und einem OnlyFans-Modell löst zahlreiche Kommentare auf reddit aus:

„So kann man auch Fan-Engagement aufbauen“

„Sie ist eine Domina in der Schlucht und außerhalb davon – das respektiere ich.“

„Wir lassen Wettseiten in den E-Sport – und das soll jetzt ein Problem sein?“

Frauen in LoL haben es schwer. Zwar versuchen, die großen Organisationen hier eine Änderung herbeizuführen, aber aktuell bleibt der Erfolg von reinen Frauen-Teams noch aus. Mixed-Teams könnten da erfolgreicher sein: Top-Orga in LoL ließ Frauen-Team in der 3. Liga gegen Männer antreten – Es steigt in einem Jahr zweimal ab