LoL Swarm: 5 Tipps für Beginner

Der neue PvE-Modus in League of Legends erinnert stark an beliebte Spiele wie Vampire Survivors. Um euch den Einstieg in diesen neuen Modus zu erleichtern, haben wir von MeinMMO einen Anfänger-Guide zusammengestellt.

Der neue PvE-Modus Schwarm oder auch Swarm ist am 17. Juli gemeinsam mit dem neuen Champion Aurora erschienen. In diesem Modus, der stark an beliebte Hits wie Vampire Survivors erinnert, kämpft ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden gegen eine riesige Horde von Monstern.

Gerade zu Beginn, und ihr man ähnliche Titel zuvor nicht gespielt habt, kann der Modus schnell überwältigend sein. Wir haben euch Tipps zusammengestellt, die euch den Start in Swarm erleichtern sollen.

Nutzt die Fähigkeiten

Dieser Tipp mag zunächst sehr banal klingen, denn natürlich ist es sinnvoll, seine Fähigkeiten E und R zu benutzen. Wichtig bei Swarm ist jedoch, dass ihr eure Fähigkeiten nicht genauso einsetzt wie in League of Legends.

In LoL seid ihr es vermutlich gewohnt, eure Fähigkeiten mit Bedacht zu nutzen und nicht sofort, wenn sie wieder verfügbar sind. Bei Swarm ist es etwas anders und ihr solltet eure Fähigkeiten häufig einsetzen. Da es Abklingzeiten gibt, macht es zumindest bei eurer ultimativen Fähigkeit Sinn, sie erst dann zu nutzen, wenn eine größere Masse an Monstern um euch herum ist.

Habt keine Angst vor Schaden

Um in LoL Swarm eine Runde zu gewinnen, müsst ihr 15 Minuten lang überleben, bevor ihr zum Bosskampf kommt, der je nach Map anders aussieht. In dieser Zeit werdet ihr nicht darum herumkommen, auch Schaden einzustecken. Wenn ihr solo spielt, müsst ihr vorsichtiger agieren, und vor allem Wände können zu einem großen Problem werden. Dazu später mehr.

Trotzdem, gerade wenn ihr das Upgrade Heilung freigeschaltet habt, regeneriert ihr immer wieder euer Leben, sodass ein bisschen Schaden nicht fatal ist. Problematisch wird es erst, wenn ihr von Monstern umzingelt seid.

Im Multiplayer könnt ihr den erlittenen Schaden jedoch etwas gelassener nehmen. Solltet ihr von den Monstern überrannt und besiegt werden, ist es möglich, durch einen Freund wiederbelebt zu werden. Das könnt ihr sogar als Strategie nutzen, um an mehr Erfahrungspunkte zu kommen.

Gebt euer Gold für Upgrades aus

Gold in LoL Swarm braucht ihr vor allem, um euch Upgrades zu kaufen. Insgesamt gibt es 15 Upgrades, die ihr erwerben könnt:

Schaden: Multipliziert den Schaden

Rüstung: Verringert eingehenden Schaden

Maximales Leben: Multipliziert das maximale Leben

Heilung: Stellt jede Sekunde Leben wieder her

Lauftempo: Erhöht das Lauftempo

Aufsammelradius: Erhöht die ERF und die Aufsammelreichweite für Gold

Flächengröße: Erhöht die Flächengröße einiger Waffen

Dauer: Erhöht die Dauer von Waffen- und Fähigkeitseffekten

Kritische Trefferchance: Erhöht die Chance auf kritische Treffer für Waffen, die kritisch treffen können

Fähigkeitstempo: Verringert die Abklingzeit von Waffen und Fähigkeiten

Erfahrung: Erhöht die erhaltene Erfahrung

Projektile: Erhöht die Anzahl der abgefeuerten Projektile für Schusswaffen

Gold: Erhöht das erhaltene Geld

Dauer des Bonus: Erhöht die Dauer von Miss Fortunes Battle-Bunny-Boni

Anima-Macht: Pro Stufe 1 % Schaden, 1 % Lauftempo, 1 % Fähigkeitstempo, 1 % Aufsammelradius

Manche Upgrades schaltet ihr erst im Laufe des Spiels frei, doch mit jedem Upgrade erleichtert ihr euch den kommenden Run. Es lohnt sich also, nach jedem Run zu überprüfen, ob ihr euch ein neues Upgrade kaufen könnt.

Zerstört die Boxen auf der Map

Auf jeder Map findet ihr meist in Ecken und an Wänden Boxen, die ihr zerstören könnt. Darin ist immer eine dieser drei Sachen enthalten:

Gold

Heilung

Vakuumkugeln, die alle Erfahrungen auf der Map einsaugen

Gerade die Heilung kann euch in kritischen Momenten das Leben retten, vor allem, wenn ihr keine passive Fähigkeit habt, die eure Lebenspunkte auflädt. Auch die Vakuumkugeln verschaffen euch einen netten Vorteil und lassen euch teilweise mehrere Stufen auf einmal überspringen, da man gerade zu Beginn viele Erfahrungspunkte zwangsläufig liegen lässt.

Wichtig zu wissen ist auch, dass sich die Boxen mit der Zeit regenerieren. Scheut euch dementsprechend nicht, die Boxen bereits im Early Game zu zerstören, und merkt euch bestenfalls die Stellen, an denen ihr Heilung finden könnt.

Boxen findet ihr auf der gesamten Map verteilt.

Achtet auf Wände und Chokepoints

Ihr werdet recht schnell den Dreh herausbekommen, wie man sich am besten über die Map bewegt. Dabei kann es gerade am Anfang hilfreich sein, Engpässe zu meiden oder Wände nicht zu umkreisen. Besonders wenn sich eure Fähigkeiten noch im Cooldown befinden, kann das schnell euer Ende bedeuten. Gänzlich vermeiden solltet ihr diese jedoch nicht, denn dort befinden sich oft Boxen, in denen sich Gold oder Heilung befinden.

Swarm ist der neue PvE-Modus von League of Legends, der einem ganz anderen Spielprinzip folgt, als Fans sonst von Riot Games gewohnt sind. Insgesamt könnt ihr zwischen 9 Champions entscheiden. In einer Tier List haben wir euch die besten Champions aufgelistet: LoL Swarm: Tier List der besten Champions