Neue Saison in LoL startet mit einem absoluten Kracher: 97 Sekunden lassen Fans atemlos zurück

Besonders gelobt wird die Szene, in der Chovy, als er zum Todesstoß ausholt, noch mal cool an seinem Drink nippt. Das sei eiskalt gewesen. LoL: Alle schwärmen für einen Midlaner – Aber 2024 ist es nach 11 Jahren nicht mehr Faker

So wird das kommentiert : Auf reddit sind sich die westlichen Fans einig. Das war eines der besten Spiele in LoL aller Zeiten, mit einem fantastischen Finale. Das war LoL auf allerhöchstem Niveau.

In den letzten Jahren gilt Gen.G eigentlich als das stärkere Team, der deutlich jüngere Midlaner Chovy (24) sollte eigentlich schon lange das „Gesicht von LoL“ und der neue Superstar sein, doch Faker (28) und T1 sind in den letzten Jahren schier unbesiegbar, wenn es darauf ankommt und haben 2-mal die Worlds gewonnen.

Warum ist das Match so besonders? Die Rivalität zwischen T1 und Gen.G ist legendär. Das sind die beiden wichtigsten und stärksten Teams in Südkorea, wahrscheinlich sogar der Welt. 2017 stand T1 vor seiner 4. Weltmeisterschaft , aber Gen.G, damals noch als Samsung Galaxy, konnte den Titel gewinnen, und für T1 folgten viele schwere Jahre.

Die neue Saison von League of Legends hat jetzt auch in der LCK, der Profi-Liga von Südkorea, begonnen. Gleich das erste Match war LoL auf einem Niveau, wie es man sich nur wünschen kann. Weltmeister T1 traf auf den Dauer-Konkurrenten Gen.G. Das Finale des Best-of-Three ließ die Fans atemlos zurück.

