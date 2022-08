Die nächsten 5 Tage solltet ihr unbedingt LoL spielen – Riot ballert euch mit Geschenken zu

In League of Legends sind die “Los Wochos” angebrochen: Riot Games hat ein schlechtes Gewissen, weil das LoL-Event „Star Guardian 2022“ so mies lief. Vom 17. August bis zum 23. August gibt es jetzt ohne Ende Geschenke. Doch um alles zu kriegen, müsst ihr bis zum 23. August 7 Spiele absolviert haben.

Warum gibt es die Geschenke in LoL?

Eigentlich sollte vom 14. Juli bis zum 15. August in League of Legends das Event “Star Guardians” laufen: Ein „Gib uns Geld und spiel, dann kriegst du besondere Skins“-Event.

Weil aber zu viele Spieler daran teilnahmen und zu viele Belohnungen verteilt wurden, überforderte das den Client von Riot Games. Es kam zu zahlreichen Problemen.

Letztlich musste Riot Games das Event vorzeitig abbrechen.

Lol veröffentlicht „Entschädigungs-Missionen“

Das ist jetzt die Entschuldigung von Riot Games: Wie Riot Games bekanntgibt, will man die Spieler jetzt entschädigen. Es heißt:

Aufgrund von einigen Problemen mit dem Erhalt von Star-Guardian-Belohnungen, haben wir eine Reihe von Entschädigungs-Missionen entwickelt, um alle kostenlosen Inhalte von Star Guardian zu verteilen, indem ihr nur eine Handvoll Spiele abschließt. Ihr könnt nur eine Mission auf einmal abschließen und müsst die vorherige Mission abschließen, um die nächste zu erhalten.

Was sind die Belohnungen? Die Belohnungen werden hier aufgeführt:

17. August: 300 Star Guardian Tokens, Star Guardian 2022 Orb, 800 Blue Essence, Eternals Capsule, Star Guardian Event Icon

18. August: Star Nemesis Fiddlesticks Icon, Fiddlesticks Series 1 Eternals, Come Closer Emote, Morgana Series 1 Eternals, Star Nemesis Morgana Emote

19. August: Star Nemesis Morgana Icon, Kai’Sa Series 1 Eternals, Aww How Cute! emote, Akali Series 1 Eternals

20. August: Star Guardian Kai’Sa Icon, Star Guardian Akali Icon, Ekko Series 1 Eternals, Gotcha! emote, Rock On! emote

21. August: Taliyah Series 1 Eternals, Star Guardian Taliyah Icon, Star Guardian Ekko Icon, Sona Series 1 Eternals, So Sweet! emote

22. August: Rell Series 1 Eternals, One More Thing… Emote, Star Guardian Rell Icon, Quinn Series 1 Eternals, Star Guardian Sona Icon

23. August: Nilah Series 1 Eternals, What Joy! Emote, Perfection emote, Star Guardian Quinn Icon, Star Guardian Nilah Icon

Der Shop und die „Bezahl-Missionen“ bleiben bis zum 24. August offen.

LoL: Der nächste neue Champion wird K’Sante, ein Tank für die Top-Lane und echter Monster-Hunter

Was bedeutet das für Spieler? Spieler sollten schauen, dass sie bis zum 23.08. sieben Spiele in LoL absolviert haben, um alle Geschenke zu erhalten.

Jetzt am 19.8. könnte man schon 3 Spiele machen und immer ein Geschenk erhalten. Dann morgen einloggen und sich das nächste schnappen.

Oder man wartet bis zum 23. August, spielt dann 7 Games in Folge und holt sich alle Geschenke nacheinander.

In letzter Zeit buggt bei League of Legends so einiges:

LoL: Team liegt in Profi-Match mit 8.000 Gold und 9-1 Kills vorne, als ein Bug das ganze Spiel ruiniert