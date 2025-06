„Glaube nicht, dass ich jemals wieder queuen kann“ – LoL-Spieler trauert um seinen besten Freund, mit dem er 11 Jahre lang Silber unsicher machte

In League of Legends spielt ihr nicht alleine, sondern mit anderen Menschen zusammen. Genau wie im echten Leben können dadurch Freundschaften oder sogar Beziehungen entstehen. Ein Spieler verabschiedet sich jetzt von seinem langen Freund, mit dem er viele Jahre LoL gespielt hat.

Um welche Spieler geht es? Im Subreddit von League of Legends wurde ein Beitrag gepostet, der viele Emotionen auslöst. Der Spieler Kanajin verabschiedet sich von seinem besten Freund Sean „Moneehan“. In seinem Text beschreibt er, dass die beiden seit ihrem Studium im Jahr 2014 eine große Leidenschaft für League of Legends teilten.

In den letzten 11 Jahren haben die Freunde mehrere Stunden pro Woche zusammen gespielt und konnten so in Kontakt bleiben, nachdem sich ihre Leben in unterschiedliche Richtungen entwickelt hatten.

Gemeinsam mit den beiden Champions Velkoz und Zyra machten die Freunde den Silberrang unsicher. Wie jeden Abend wollten Kanajin und Moneehan sich treffen und die Kluft der Beschwörer unsicher machen. Bedauerlicherweise verstarb Sean „Moneehan“ an diesem Tag durch einen Autounfall.

Kanajin schrieb Folgendes zu seiner Zeit mit Sean und League of Legends:

Selbst trotz all der Toxicity, der intenden Mitspieler und der verrückten Patches bot mir dieses Spiel einen wunderschönen Ort, um Zeit mit meinem Freund zu verbringen und dafür werde ich für immer dankbar sein. In meiner Dankbarkeit glaube ich jedoch nicht, dass ich jemals wieder queuen kann. Sein Geist wird für immer in der Kluft der Beschwörer präsent sein, sein Lachen, wenn ein Skillshot daneben geht, seine Freude in der Heulenden Schlucht, wenn alle einfach hineinrennen und das Chaos von ARAM genießen.

Im Video seht ihr den Trailer zur aktuellen Season 2 2025 in League of Legends:

Sean wird auch von der Community geehrt

Wie wird Sean von der Community geehrt? Sein Lieblings-Champion war Zyra, die Gebieterin der Dornen. In der traurigen Geschichte seines Freundes bedankt sich Kanajin für alles und ermutigt die Community, zu seinem Ehren Zyra zu spielen.

Unter dem Reddit-Post mit über 7000 Upvotes und über 250 Kommentaren sammeln sich Spieler, die dem Freund von Kanajin gedenken. Der User Massive_Ambition_754 schrieb Folgendes (via reddit.com):

Mein Beileid. Zu Ehren von Moneehan werde ich heute eine Runde Zyra spielen. Ich habe den Champion noch nie gespielt, aber ich werde mein verdammtes Bestes geben.

Ein weiterer Kommentar unter dem Abschiedsbrief war von einem ehemaligen Freund der beiden aus ihrem Studium. Der User Grenwenfar kommentierte (via reddit.com): Ruhe in Frieden, Dick Punch. Ich vermisse dich, Bruder.

Kanajin, der Verfasser des Posts, erklärte, dass es sich bei Grenwenfar tatsächlich um einen alten Freund handelte. Die drei LoL-Fans spielten früher ein Trio aus den Champs Shen, Galio und Nocturne und nannten das Dreiergespann „Dick Punch“.

In einem Kommentar (via Reddit) erklärt Kanajin, dass sich sogar Riot bei ihm gemeldet und Blumen für die Beerdigung seines Freundes gekauft hat.

Online-Spiele wie League of Legends sind schon lange nicht mehr nur ein einfacher Zeitvertreib. Diese Spiele sind eine Art Spielplatz geworden, an dem ihr euch mit euren Freunden, wie in Kindertagen, treffen könnt.

Gerade im Erwachsenenalter finden Menschen wenig Zeit, mit ihren Freunden oder der Familie zusammenzukommen. Spiele wie LoL sind deshalb ein schöner Weg, um auch über lange Distanz eine richtige und tiefe Freundschaft aufzubauen und zu führen. Zwei Spieler haben sich sogar ein ganzes Match lang beleidigt, nur um später zu heiraten: LoL: Support und ADC beleidigen sich ein ganzes Match lang, heiraten 6 Jahre später