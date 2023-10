LoL: Spieler schwärmen von ihren Champions, erklären, warum sie „schlechte“ Builds trotzdem stundenlang spielen

Spieler sprechen über ihre schlechten Champion-Builds in League of Legends und erklären, warum sie immer wieder darauf zurückgreifen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

In League of Legends hat das Metaspiel oft das letzte Wort, wenn es darum geht, welche Champions und Builds als effektiv und wettbewerbsfähig angesehen werden. Doch einige Spieler haben den Mut, sich gegen den Strom zu stemmen und unkonventionelle Champion-Builds zu entwickeln und zu verteidigen. Dabei stellen sie einige Kreationen vor, die sie immer wieder spielen.

Spieler setzen auf kreative Builds

Viego, der mysteriöse Champion, der in der Mitte des Geschehens steht, ist ein Beispiel dafür, wie Spieler den vorgezeichneten Pfad verlassen. Riot Games mag ihn gerade beispielsweise mit Gegenständen wie Trinity Force und Kraken Slayer geplant haben, aber ein Spieler namens Miudom empfindet das als unpassend.

Stattdessen schwört er auf Divine Sunderer und Blade of the Ruined King in seinem Viego-Build, wie Miudom auf Reddit teilt. Dieses Build habe zwar in der Vergangenheit einige Änderungen erfahren, aber es bleibe für ihn die bessere Wahl. Und nicht zu vergessen, Blade of the Ruined King sei buchstäblich seine Klinge.

Auch weitere Spieler schließen sich der Diskussion an und teilen ihre Builds:

Sonic-Build: Ein weiteres interessantes Beispiel ist das Sonic the Hedgehog Build , bei dem Champions wie Rammus, Hecarim und Quinn maximale Bewegungsgeschwindigkeit anstreben. Dies geschieht beispielsweise durch die Nutzung der Predator-Rune und den Bau von Items wie Youmuu’s Ghostblade und Chemtank . Es ist tatsächlich eine verbreitete Taktik, viele Spieler spielen beispielsweise auch Singed in einem ähnlichen Speed -Stil.

Dazu schreibt der Spieler FakeAlan: Es ist mir egal, wie viel Schaden ich anrichte, ich gehe rein und ich gehe schnell rein. Irgendwie wird das ausreichen, um den Kampf zu gewinnen, unabhängig von den Teamkomps.

AP-Support mit Kills: DazedandConfusedTuna liebt AP-Nami als Support. Normalerweise wird Nami als Supporterin betrachtet, die dazu dient, ihr Team zu unterstützen. Doch in diesem Fall geht es um etwas völlig anderes.

Die Idee hinter dem vollständigen AP-Nami-Build sei, im Early Game Vorteile zu erlangen und dann die Verwüstung zu verbreiten. Dazu betont der User: […] Du hast nicht gelebt, bis du 20 Kills auf Nami-Support erzielt hast.

Tank-Shaco um zu nerven: Der Spieler Robo-Doge setzt auf Tank-Shaco, dazu sagt er: […]Ich bin gerne ein nerviger Arsch, aber ich mag es nicht, sie schnell zu töten.

Hybrid-Gnar: Dem Spieler silvermoonbeats bereitet Hybrid-Gnar große Freude: […] Die Leute erwarten nie, viel Schaden mit einem Mini-Gnar anzurichten, wenn man ein oder zwei AS-Gegenstände baut [Attackspeed], und dann wissen sie auch nicht, wie robust Mega-Gnar ist, weil sie denken, dass sich Ihr Build auf die Optimierung von Mini konzentriert.

Nautilus Top: itzxFabi bevorzugt Full Tank -Nautilus auf der Toplane und nicht als Support, dabei setzt er besonders auf die Items Heartsteel und Demonic Embrace , seine Erklärung: Du verursachst irrsinnigen Schaden, hast guten Waveclear, bist mehr tanky als ein Support-Nautilus jemals sein wird und bist immer noch die gleiche CC-Maschine. Der einzige wirkliche Kampf ist die Lane bis Lvl 6 und gegen Olaf, die meisten anderen Matchups sind ziemlich überlebensfähig, bis du skalierst.

Doch was treibt diese Spieler an? Ein Spieler bringt es auf den Punkt: Für mich fühlt es sich einfach richtig an . Es geht darum, das Gefühl, die Spielweise und die Identifikation mit dem Champion über die Zahlen hinaus in den Vordergrund zu stellen.

Zu welchen Builds greift ihr immer wieder zurück? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

