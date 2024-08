LoL: Fans sorgen sich um Faker, nachdem der sonst so coole Star ausrastet und mit dem Kopf gegen die Wand schlägt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das war die schockierende Szene: In einem regulären Spiel am 3. August trafen T1 und GenG aufeinander und obwohl T1 stark begann, konnte GenG das Match noch drehen.

Auch 2024 ist GenG wieder überragend stark. Mit 15-0 führen sie den Summer Split in Südkorea an. T1 steht mit 8-6 auf Platz 4. GenG hat sich immer wieder die besten koreanischen Spieler dazugeholt und dieses Jahr scheinen sie sogar noch stärker zu sein als in den letzten Jahren.

In LoL hat ein besorgniserregender Clip ein Nachspiel. Der südkoreanische Star-Spieler Lee „Faker“ Sang-hyeok verlor ein Spiel gegen seine Erzfeinde von GenG. Der Star von League of Legends verkraftete die Niederlage offenbar nicht und schlug aus Frustration mehrfach seinen Kopf gegen eine Wand. Die Fans sorgen sich um ihr Idol und senden ihm viel Liebe.

