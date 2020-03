LoL sagt europäische Liga ab, noch während alle auf den Start warten

Heute, am 13. März, sollte eigentlich der nächste Spieltag der europäischen League of Legends Liga LEC stattfinden. Doch noch während die Zuschauer gespannt im Stream warten, kommt es zur Absage – wegen Corona.

Was ist passiert? Um 17:00 Uhr startete am Freitagabend wie gewohnt der Livestream zur LoL-Liga LEC. Dabei war ein Countdown zu sehen, bis es endlich mit der Berichterstattung beginnen sollte. Während dieser Zeit werden immer Rückblicke gezeigt.

Doch das Live-Event fand nicht statt. Stattdessen gab Riot Games bekannt, dass die LEC erstmal ausgesetzt wird. Als Grund gaben sie an, dass bei einem der Mitarbeiter ein Verdacht auf COVID-19 besteht. Dieser befinde sich derzeit in Quarantäne, jedoch wurde infolgedessen die gesamte Veranstaltung abgesagt.

Wann es mit der Liga weitergeht, ist bisher nicht bekannt. Inzwischen wurde auch ein Tweet veröffentlicht, der die Situation nochmal genauer erklärt. Er betont auch, dass es derzeit noch keinen bestätigten Fall gibt:

Wie wurde auf die Absage reagiert? Während des Countdowns hatten sich bereits viele Zuschauer in den verschiedenen Livestreams zur LEC versammelt. Sie warteten den Countdown jedoch vergebens ab.

Im Chat gab es daraufhin viel Verständnis für die Situation, nur wenige Ausnahmen beschwerten sich oder wurden ausfallend im Chat. Im reddit berichtet der Nutzer MedicCasts das Geschehen aus der Sicht der Shoutcaster, die sich ebenfalls auf das Event gefreut hatten:

Das ist echt blöd. Ja, wirklich. Alle Caster und die Teams dahinter waren bereit. Wir bekamen die News erst kurz vor Beginn der Streams. Ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist, aber das macht es nicht einfacher für uns.

Schon vor der Absage des Livestreams wurden jedoch Vorkehrungen getroffen, um die Ausbreitung des Coronavirus rund um die LEC zu stoppen.

Geisterspiele und keine Handschläge

Was unternahm Riot in Bezug auf den Virus? Der ausgefallene Spieltag sollte eigentlich stattfinden, jedoch mit einer Besonderheit: Das Publikum war ausgeladen. Wie auch im Fußball waren also „Geisterspiele“ geplant.

Doch auch für die Profis gab es Anweisungen. So sollte auf den üblichen Handschlag zum Ende eines Matches verzichtet werden.

Perkz und Caps, zwei LoL-Spieler vom erfolgreichen Team G2 Esports, die erstmal nicht mehr LoL spielen werden

Wie geht es weiter? Viele Nutzer im reddit rechnen damit, dass auch die Ligen aus Amerika und Korea demnächst Anpassungen aufgrund von Corona vornehmen werden.

Außerdem diskutieren sie darüber, ob die LEC online ausgetragen werden könnte, wie es derzeit bei der chinesischen LPL der Fall ist.

Ob das eine gute Idee ist, bleibt fraglich: