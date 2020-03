LoL: Die Liga verbietet US-Profis das „High Five“ nach einem Sieg

Eine komische Situation für LoL-Profis der LCS. Nach einem Sieg in der League of Legends dürfen sie nicht mehr mit den Fans feiern. Schuld an dieser Entscheidung ist der Coronavirus.

Der Ausbruch des Corona-Virus (Covid 19) hat immer mehr Auswirkungen auf das alltägliche Leben und größere Veranstaltungen. Davon sind inzwischen auch eSport-Events im Westen betroffen, wie nun einige Profis von League of Legends zu spüren bekommen. Sie dürfen nach einem Match nicht mehr in engeren Kontakt mit den Fans treten.

Worum geht es? Nach einem Sieg ist es bei League of Legends (und vielen anderen Sportarten) üblich, einmal an der jubelnden Fan-Menge vorbeizugehen, ein paar Hände zu schütteln oder eine ganze Reihe von Fans mit der Hand abzuklatschen – eben die typische „High Five“-Geste für ein gelungenes Match. Doch das wurde nun offiziell von der LCS, der US-LoL-Liga, verboten. Grund dafür ist der Coronavirus, der sich aktuell auf der ganzen Welt ausbreitet. In einem Statement heißt es:

Aus reichhaltiger Vorsicht aufgrund des Ausbruchs des Cornavirus werden wir alle Fan-Treffen, Sieges-High-Fives und das Händeschütteln nach dem Sieg bis auf Weiteres aussetzen.

A message from Chris Greeley, LCS Commissioner pic.twitter.com/Xm12zA1qQm — LCS (@LCSOfficial) March 6, 2020

Immerhin können die Zuschauer vor Ort sich ihr Ticket nun erstatten lassen, wenn sie sich genau auf diese Fan-Treffen oder anderen Kontakt gefreut haben.

Wie schlimm ist der Corona-Virus? Welche Folgen der Corona-Virus genau haben wird, ist noch nicht abzusehen. Die Schätzungen der Experten gehen da weit auseinander. Aktuell geht man aber von einer Mortalitätsrate von ungefähr 1% – 2% aus – das würde bedeuten, dass im schlimmsten Fall 1 von 50 infizierten Personen an dem Virus und dessen Erkrankungen stirbt.

Unter diesem Gesichtspunkt ist verständlich, warum die LCS so reagiert und den Kontakt von Profis und Fans eingrenzen will. So sollen alle besser vor der Ausbreitung des Virus geschützt werden.

Was haltet ihr von den Maßnahmen der LCS? Eine übertriebene Sache? Oder genau richtig, um sowohl die Fans als auch die Spieler besser zu schützen?

