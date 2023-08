LoL: Ein professioneller Caster sagt, er verliert einen wichtigen Job, weil ihn Twitch zu Unrecht gebannt hat

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das erste Mal in 3 Jahren könnte ich die Gruppenphase eines Turniers verpassen, bei dem ich ein Kernmitglied bin und wofür ich viel, viel Leidenschaft empfinde, dort teilzunehmen. Im Moment sind dies die einzigen Arbeitstage, für die ich in diesem Monat angeheuert wurde, und durch weitere persönliche Nachrichten, die ich jüngst erhalten habe, wäre es unglaublich schwierig, dieses Einkommen zu verlieren.

Was ist das Problem? Jamada sagt (via reddit ): Er wurde auf seinem persönlichen Twitch-Kanal am 10. August mit einem 14-Tage-Bann wegen „Hasserfülltem Verhalten“ belegt.

Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

