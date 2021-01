Der Kroate Luka „Perkz“ Perkovic gilt als einer der besten Spieler der League of Legends in Europa. Sein Wechsel von G2 Esports zu Cloud 9 war der wichtigste Transfer in Europa der LoL Offseason. Die Winterpause verbrachte Perkz in der Heimat in Kroatien und spielte dort LoL auf Twitch. Ein Erdbeben traf ihn unvorbereitet. Das steckt selbst so ein harter Profi nicht weg.

So hat Perkz das Erdbeben erlebt: Für Perkz war es ein ganz normaler Twitch-Stream kurz nach Weihnachten 2020. Er war als Sylas in der Midlane unterwegs, wie sie oft, und kam gerade mit Level 7 von einem Ausflug wieder zurück, um die Welle zu farmen, als er das Erdbeben bemerkte.

Zu Beginn scheint es Perkz noch kaum zu kümmern, dass die Erde bebt. Er wackelt zwar kräftig im Stuhl, kann aber noch seine Skills landen und zieht sich nur das Headset halb vom Kopf. Dann sagt er aber doch „Holy Shit“.

Recht schnell ist der Punkt erreicht, wo es ihm zu heikel wird. Er ruft nach seiner Mutter und steht von seinem Gaming-Sessel auf, um zu schauen, ob der nichts passiert ist.

Wenig später war er wieder im Spiel und hatte einige Exp verpasst. Es fiel ihm jedoch sichtlich schwer, sich nach dem Erdbeben jetzt wieder auf LoL zu konzentrieren. Er blinzelte, grinste und sagte: Das war irre, sag ich Euch. Ich glaub, ich muss mit dem Streamen aufhören. Dann entschuldigte er sich im Chat bei seinem Team, er könne sich nach dem Erdbebebn einfach nicht mehr konzentrieren und loggte aus. Dabei ließ er noch sein Headset fallen.

Was war das für ein Erdbeben? Kroatien wurde in den Tagen nach Weihnachten von einer Reihe von Erdbeben erschüttert. Perkz hat am 29. Dezember ein Erdbeben der Stärke 6,4 miterlebt. Das trat etwa 27,5 Kilometer südlich der Hauptstadt Zagreb auf.

In den Tagen danach folgten 4 weitere Beben der Stärken 3,7 bis 4,8 auf der Richter-Skala.

Perkz: Die prägende Figur im europäischen LoL der letzten Jahre

Das ist Perkz: Der gelernte Midlaner Perkz gilt als der erfolgreichste und wahrscheinlich einer der besten Spieler, den Europa in LoL je hervorgebracht hat. Der 22-jährige ist für seine Nervenstärke und seinen Ehrgeiz bekannt. In den letzten Jahren spielte er vermehrt auf der Botlane, nachdem der starke Midlaner Caps zu G2 Esports gewechselt war. Perkz hatte sich durch diesen Wechsel erhofft, seine Chancen auf den Weltmeister-Titel in LoL zu steigern. Doch das neu formierte Team kam dem Titel zwar nahe, konnte ihn aber nicht gewinnen.

Nach 5 Jahren in der europäischen Spitze mit G2 Esports hat sich Perkz jetzt entschlossen, nach Nordamerika zu Cloud 9 zu wechseln. Angeblich hat Perkz eine Ablöse-Summe im Bereich von 5 Millionen $ erzielt.

2021 wird ihn Rekkles bei G2 Esports ersetzen: Der schwedische Botlaner gilt, wie Perkz, als absoluter Superstar im europäischen League of Legends.

Wie sehr der Wechsel von Perkz die LoL-Fans in Europa beschäftigt hat, kann amn an den teils heftigen Reaktionen sehen, die im Zuge des Wechsels kam. Für viele Fans geht da eine Ära zu Ende. Sie haben Perkz für 5 Jahre begleitet:

