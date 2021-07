League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Bereits in einem ersten Patch am 23. Juli, einen Tag nach Akshans Release, waren seine Lebenspunkte, sein Grund-Schaden und sein Q-Cooldown angepasst worden. Aber offenbar reichte diese Hilfe nicht.

So war es jetzt in der Wirklichkeit: Seit Akshan auf den Live-Servern ist und er von vielen gespielt wird, erweist sich Akshan aber als Loser.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die LoL-Entwickler gaben damals zu bedenken: Akshan habe auch Schwächen. So sei sein Wave-Clear nicht so stark und er sei auch nicht gut darin, konstanten Schaden auszuteilen.

Das lag vor allem an einer „Passiven Wiederbelebungs“-Mechanik bei seinem “W – Going Rogue”. Wenn Akshan einen Gegner tötet, der zuvor einen Mitspieler umgebracht hat, dann kann er den gefallenen Kameraden wiederbeleben. Diese Mechanik funktioniert sogar dann, wenn Akshan eigentlich tot ist.

Warum hatten die Spieler so viel Angst vor Akshan? Als der neue Champion Akshan in LoL vorgestellt wurden, fanden ihn die Spieler geradezu lächerlich stark. Das war etwa vor 4 Wochen, am 7. Juli 2021.

Bei League of Legends ist der neue Champion Akshan mit dem Patch 11.5 live. Im Vorfeld dachten die Spieler von LoL: Das wird ein neuer Super-Held, doch er erweist sich als zu schwach und verliert zu oft. Seine Win-Rate liegt unter 40 %. Nun muss er in einem zweiten Not-Patch stärker gemacht werden.

Insert

You are going to send email to