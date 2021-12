LoL nerft den Zauber Teleport, Spieler spotten: Wann wird die Toplane ein eigenes Spiel?

In League of Legends läuft gerade die Pre-Season 12. Die wird von Riot Games dazu genutzt, einige größere Neuerungen zu bringen oder Experimente durchzuführen. Auf dem Test-Server gibt es jetzt eine angepasste Version vom Summoner Spell “Teleport”, die jedoch nicht gut ankommt.

Was ist das für ein Zauber? Der Teleport ist eine besondere Fähigkeit, mit der ein Spieler zu einem befreundeten Turm, Minion oder Ward teleportieren kann. Dieser Zauber ist besonders auf der Toplane beliebt, damit der Spieler dort auch Einfluss auf das Geschehen der anderen Lanes nehmen kann.

Teleport wird in der Regel dazu genutzt:

Nach einem Tod oder einer Shoppingtour schnell wieder in die eigene Lane zu kommen

Einen Gank auf die Botlane auszuführen

Im Kampf um den Drachen mitzumischen

Doch diese Flexibilität scheint künftig nicht mehr gewollt zu sein.

Was ändert sich? Auf dem Test-Server lässt sich der Teleport nur noch auf befreundeten Bauwerken – also auf Türme – anwenden. Erst nach 14 Minuten gibt es eine “Unleashed”-Version vom Teleport, der dann auch den Sprung zu Minions oder Wards erlaubt.

Die Zauberzeit wurde dafür jedoch von 4,5 auf 4 Sekunden reduziert.

So sieht der Teleport auf dem Test-Server aus.

Ein großer Eingriff ins Earlygame und eine starke Separierung der Toplane

Wie kommt die Änderung an? Im reddit reagieren viele Spieler auf die Änderung eher negativ. Denn sie greift stark in das Earlygame eines Matches ein. Dort war der Teleport eine beliebte Methode, um der eigenen Botlane zu helfen und zwang die Spieler in der Toplane auch zu einer Entscheidung:

Komme ich lieber schnell auf die Lane zurück, um zu farmen?

Behalte ich den Teleport, um den anderen Lanes zu helfen?

Zudem konnte der Teleport auch genutzt werden, um den Status der Lane zu verändern, weil sich das Minion, zu dem teleportiert wird, nicht mehr bewegt und auch kurz die nachfolgenden Minions bremst und weil es zudem unverwundbar wird.

Genau solche Entscheidungen werden den Spielern künftig abgenommen, kritisiert etwa der Nutzer PhantomRager (via reddit):

Ich bin ein Toplane-Spieler und ich mag diese Änderung nicht. Das Finden vom richtigen Zeitpunkt, um den TP zur Botlane zu machen, erfordert Geschick. Man kann nicht einfach den TP zur Botlane wagen, weil, wenn man nichts besiegt bekommt, hat der Feind 2 freie Waves und mindestens ein Plating. Oder er kommt ebenfalls mit in die Botlane. Es ist nicht so, dass ein Teleport in die Botlane kostenlos war.

Auch der reddit-Nutzer SirVampyr findet, dass LoL generell immer weniger Entscheidungsfreiheit zulässt: “Vielleicht bin ich nur ein LoL-Boomer, da ich seit 2010 spiele, aber die Art und Weise, wie sie [die Entwickler] immer spezifischer mit ihren Änderungen werden, zerstört irgendwie die Entdeckung neuer Taktiken und Optionen.”

Spieler befürchten nun, dass sich die Spieler in der ersten 14 Minuten nur auf ihrer Toplane aufhalten und keinen Einfluss mehr auf das Spielgeschehen ausüben werden.

Teleports zu Wards sind künftig erst ab Minute 14 möglich.

Die Toplane wird immer stärker separiert: Einige Spieler spotten sogar, dass Riot die Toplane komplett vom Spiel trennt und die Botlane im Gegenzug immer stärker beschützt. Denn der Einfluss von der Toplane auf das Spiel ist recht gering, wenn sie weder in der Botlane, noch beim Drachen helfen können.

Einige Spieler witzeln deshalb, dass man die Toplane ja in ein eigenes Spiel packen könnte:

Noch befinden sich die Änderungen jedoch nur auf dem Test-Server. Ob sie tatsächlich in League of Legends übernommen werden, wird der Patch 11.25 zeigen. Der soll am 22. Dezember ins Spiel kommen.

Pre-Season 12 bringt einige Änderungen

Was ändert sich durch die Pre-Season sonst? Die Pre-Season 12 hat bereits einige Neuerungen vorgenommen:

Die neue Änderung am Teleport sorgt jedoch für einiges an Gesprächsstoff. Wie seht ihr die Anpassung? Gefällt sie euch oder haltet ihr sie für unnötig?