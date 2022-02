LoL: Twitch-Streamerin scherzt über Ukraine-Krieg, verlässt nach Ärger darüber ihr Team

Die Twitch-Streamerin Macaiyla „Macaiyla“ Edwards (23) ist eng mit League of Legends verbunden. Zudem ist sie die Freundin des größten LoL-Streamers Tyler1 und war bis vor Kurzem beim US-Team Cloud9. Aber in den letzten Tagen eskalierte eine schwierige Situation, nachdem sie einen Tweet über den Ukraine-Krieg absetzte.

Was war das für ein „Scherz“? Die Twitch-Streamerin Macaiyla twitterte am 23. Februar:

„Kanye würde den Krieg stoppen, wenn er Präsident wäre. Wahr.“

Damit bezog sie sich auf den Rapper, Kanye West, dem sie offenbar im Scherz zutraute, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Der Tweet löste eine Flut von weiteren Äußerungen aus (via inven)

Streamerin sagt, ihr Team habe sie gezwungen, den Tweet zu löschen

Das waren die Folgen des Tweets: Einige Nutzer empfanden diesen Tweet als geschmacklos. So sagt ein Twitter-Nutzer: Er habe Familie in der Ukraine, die stark von dem Krieg betroffen seien. Er fände diesen Tweet nicht lustig.

Wenig später war der Tweet verschwunden.

Die Streamerin sagte: Ihre Organisation, also Cloud9, habe sie dazu gezwungen, den Tweet zu löschen. Sie sah das aber nicht ein, denn sie selbst fand den Tweet saulustig.

Streamerin sagt, ihr geht’s nur ums Geld für ihre „hoffentlich zukünftigen Kinder“

So eskalierte die Streamerin: Macailya sagte, es wäre ohnehin nicht ihr Job, dass sich ihre Follower gut fühlen. Macailya wolle sie erinnern, dass sie „jemandes Freundin“ sei und sich nicht für ihre Follower interessiert. Sie sei nur hier, wegen des Geldes.

„Es juckt mich nicht, ob ich eine Bitch bin oder hässlich oder nichts ohne Tyler. Du liegst damit nicht falsch. Du hast damit 100 % recht. Ich bin hier, um Geld für meine Kinder zu verdienen, von denen ich hoffe, sie eines Tages zu haben. Ich werd mir keinen Kopf um irgendwelche Online-Typen machen. Mir geht’s nur ums Geld. Gebt mir das Geld und verschwindet. Sorry.“

Macailya eröffnete dann eine Abstimmung, ob sie Cloud9 verlassen sollte oder nicht. Nachdem 66,4 % für ihren Austritt stimmten, sagte sie, sie habe Cloud9 gebeten, das Team verlassen zu dürfen.

Sie war seit dem Sommer 2021 bei Cloud9 als Content-Creator beschäftigt.

Schon vorher hatte Macailya auf Twitter die Entscheidung von Cloud9 indirekt kritisiert, den Coach LS nur wenige Stunden vor einem Profi-Match zu entlassen. Sie nannte LS, den „am härtesten arbeitenden Typen, den sie je gesehen hat.“

Macailya sagte, Fans hätten jedes Recht, Cloud9 zu kritisieren. Eine so deutliche Kritik am Arbeitgeber über Social Media ist eigentlich ein Tabu. Das deutet darauf hin, dass es zuletzt zwischen Macailya und Cloud9 gekriselt hat.

Streamerin wünscht sich Familie, Tyler1 hasst aber jede Veränderung

Was meint Macailya mit den Kindern und dem Geld? Es ist schwer, Macailya zu verstehen, ohne ihre Umstände zu kennen:

Macailya wünscht sich eigentlich ein „normales Leben“ mit Familie und normalen Job

Tatsächlich sieht sie ihren tatsächlichen Job aber darin, „die Freundin von Tyler1“ zu sein, und in dieser Funktion ebenfalls auf Twitch zu streamen. Tyler1 beschäftigt auch seine eigene Mutter als Köchin

Die Community von Tyler1 ist auch die Community von Macailya – und die ist sehr hart im Umgang. Da kommen viele Flames und Beleidigungen. Macailya wird regelmäßig von ihren Zuschauern angefeindet.

Die Streamerin lebt mit dem LoL-Streamer Tyler1 relativ isoliert und ländlich im Bundesstaat Missouri in den USA. Das Leben von Tyler1 und damit auch von Macailya dreht sich um League of Legends, Gaming und Twitch. Wie aus einem Bericht der Washington Post hervorgeht, wünscht sich Macailya eigentlich ein „relativ normales“ Leben, hätte gerne eine Familie, und einen Job als Kassiererin in einem Laden (via washingtonpost).

Als Twitch-Streamerin verdient sie etwa 200.000 $ im Jahr, sagt aber:

„Mich juckt es nicht, wenn ich morgen all meine Follower verliere. Es bedeutet nichts. Ich vermisse Menschen, die menschliche Interaktion, ihre Gefühle in ihrem Gesicht zu sehen.“

In dem Artikel der Post heißt es: Eigentlich möchte Macailya bald heiraten, in eine große Stadt ziehen, drei bis fünf Kinder bekommen. Doch Tyler hasse jede Art von Veränderung und wolle auf dem Land in Missouri bleiben.

Macailya und ihr Freund und Lebensgefährte, Tyler1, bei einer der seltenen Gelegenheiten, sich öffentlich zu zeigen:

Macailyaa sagt, sie fühle sich schuldig in Tylers Schatten zu leben, aber das Geld sei einfach zu gut, um damit aufzuhören. Sie kenne viele Leute in ihren 20ern, selbst mit Uni-Abschluss, die miese Jobs und riesige College-Schulden hätten.

Sie streame in einem „fensterlosen Raum“ im Keller und ihre Fans würden es genießen, sie zu beleidigen.

Laut Macailya mache ihr das alles nichts aus, aber offenbar ist das in den Nachwehen des Ukraine-Tweets alles mal explodiert. Dass sich ihr Leben darum dreht, Geld für Kinder zu sammeln, die sie mit Tyler1 mal haben möchte, scheint sie ziemlich zu belasten. Da ist der Krieg in der Ukraine dann ganz weit weg.

