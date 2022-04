Für LoL bekommt ihr jetzt 650 RP und einen Skin im Wert von 1350 RP mit Prime Gaming

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Tipp: Wer keine Prime-Mitgliedschaft hat, sich aber die Beute nicht entgehen lassen will, der kann ein 30-Tage-Abo für Prime kostenlos abschließen und den Service in dem Zeitraum testen.

Was ist das für ein Angebot? Jeden Monat könnt ihr diese Geschenke für League of Legends abholen. Das ist einer der Vorteile, den ihr euch freischaltet, wenn ihr Kunde von Amazon Prime seid und eure Konten verknüpft.

Insert

You are going to send email to