Der aktuelle Weltmeister in der League of Legends ist FunPlus Phoenix, ein Team aus China. Das hat jetzt angekündigt, rechtliche Schritte einzuleiten, weil Inhalte ihrer Spieler auf reddit und YouTube falsch übersetzt wurden. Das schädige die Marke.

Das ist die Grundsituation:

das Interesse an LoL ist riesig. Man will täglich über das Spiel diskutieren und lesen. Es ist ein riesiger Bedarf an Inhalten zu League of Legends da. Die letzte Serie von Fnatic bei den LoL Worlds 2020 sahen 2,4 Millionen Menschen in der Spitze

das erfolgreichste LoL der letzten Jahre wird in China gespielt. Der Midlaner von FunPlus Phoenix, Doinb, war 2019 der Star der Worlds. Doinb gilt als besonders kreativ und innovativ. Der Midlaner teilt seine Gedanken zu aktuellen Entwicklungen regelmäßig in Live-Streams mit, das macht er aber auf Chinesisch.

kaum wer im Westen spricht Chinesisch, die chinesischen Teams bringen auch keine Übersetzungen: Daher springen YouTuber ein und übersetzen die Aussagen der chinesischen Stars und posten die Clips mit englischen Untertiteln auf YouTube

doch jetzt verschwanden plötzlich diese übersetzten Clips aus dem Netz

Doinb war der absolute Star bei der WM 2019 in LoL.

„Böswillige Fehlübersetzungen“ im Umlauf

Das ist jetzt das Problem: In einer Twitter-Nachricht sagt FunPlus Phoenix, man hätte entdeckt, dass auf YouTube, reddit und auf anderen Plattformen „Böswillige Fehlübersetzungen“ von Clips ihrer Spieler im Umlauf seien. Das schade der Marke und dem Ruf von FunPlus Phoenix.

Man habe damit begonnen „rechtliche Schritte“ einzuleiten, um sicherzustellen, dass das nicht mehr passiert.

Mit „rechtlichen Schritte“ ist offenbar gemeint, dass die Organisation Clips wegen „Urheberrechts-Verletzung“ aus dem Netz nehmen lässt und die Ersteller dieser Clips unter Umständen verklagt, wenn die sich dagegen sträuben.

So erging es etwa Anbietern von Fortnite-Cheats über YouTube.

Unter dem Tweet führt die Journalistin Ashley Kang ein Beispiel für so eine Fehlübersetzung an. Da hatte ein Übersetzer die chinesischen Aussagen von Doinb sinnentstellend ins Koreanische übersetzt.

Doinb beschäftigt sich in einem Clip mit Aussagen von Fans über den Botlaner von DRX, Deft. Im Chat fragten Fans: „Ist der echt nicht gut? Ist der in schlechter Form oder ist er wirklich so schwach?“ Doinb fragte zurück: „Wenn der echt so schlecht wäre, wie ihr sagt, warum hätte er es dann zu den Worlds geschafft?“

Doinb nimmt den Spieler Deft also eher in Schutz.

Der Übersetzer eines Clips machte daraus aber: „Der Spieler ist so schlecht. Wie hat er es überhaupt zu den Worlds geschafft?“

In der Übersetzung äußert Doinb eine harte Kritik an einem Kollegen. Die Übersetzung ist sinnentstellend, kann dann aber dazu genutzt werden, um den YouTube-Clip reißerisch aufzuziehen und die Aussage in den Titel zu packen.

FunPlus Phoenix will offenbar solch ein Verhalten unterbinden. Daher lässt man nun solche Clips über eine Beschwerde wegen Urheberrechts-Verletzung konsequent löschen, die Aussagen der eigenen Spieler übersetzen.

Weltmeister verpflichtet Übersetzter direkt von YouTube

So geht es weiter: Offenbar fährt FunPlus Phoenix aber zweigleisig. Die haben jetzt entdeckt, wie groß das Bedürfnis im Westen danach ist, die Analysen und Kommentare von Doinb zu verstehen.

Auf reddit meldet sich der Nutzer „Scoople“: Der sagt, er habe die letzten Videos von Doinb übersetzt (via reddit), dann seien aber auch seine Videos von YouTube verschwunden wegen Urheberrechtsverletzung.

Jetzt habe ihn FunPlus Phoenix angeschrieben, die wollten ihn als „offiziellen Übersetzer“ engagieren.

Das Weltmeister-Team aus 2019 will das Problem mit „falschen Übersetzungen“ jetzt offenbar so aus der Welt schaffen:

Über Copyright-Strikes nimmt man unautorisierte Übersetzungen der Videos runter

Und bietet dann eine eigene offizielle Übersetzung an

Doinb, der Star von FPX.

Doinb hat es 2019 geschafft, sich während der kurzen Phase der so viele neue Fans im Westen zu erschließen, die nun an seinen Lippen hängen und hören wollen, was der über LoL denkt und wie er tickt.

Doinb hat nicht nur fantastisch gespielt, sondern auch eine tolle Story zu bieten, wo er herkam und wie er zum LoL-Star wurde. Denn obwohl Doinb in China so erfolgreich ist, galt er in seiner Heimat, in Südkorea, schon als gescheitert und wollte alles hinwerfen:

