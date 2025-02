LoL: Top-Spieler aus Europa erklärt, warum einer der einfachsten Champions aktuell unfassbar stark ist

League of Legends hat viele verschiedene Champions, die auch verschiedenes Können fordern. Einer der einfachsten ist aktuell richtig stark, wie einer der besten LoL-Spieler aus den USA erklärt. Doch lange wird das wohl nicht mehr bleiben, denn es folgen bald wahrscheinlich Nerfs.

Um welchen Champion geht es? Garen ist für viele Spieler einer der einfachsten Champion im Spiel. Das liegt vor allem an seinem Kit, das viel verzeiht und mit seinem Ultimate eine Fähigkeit hat, die auch aussichtslose Kämpfe noch retten kann.

Auch in den Statistiken auf U.GG sieht man, dass es Garen aktuell gut geht:

Auf der Toplane hat er, basierend auf allen Rängen, eine Win-Rate von 51,25 %

Auf der Midlane geht es ihm noch besser, da hat er, basierend auf allen Rängen, eine Win-Rate von 53,32 %

Sein Erfolg auf der Midlane zieht sich schon ein paar Monate. Selbst im E-Sport taucht Garen gerne mal auf, und einer der besten Spieler aus Europa erklärt, warum Garen eigentlich so stark ist.

LoL-Profi nennt 2 Gründe, warum Garen aktuell stark ist

Um welchen Profi geht es? Bwipo ist der aktuelle Toplaner von Flyquest. Der Belgier zeigte schon bei den Worlds, dass er durchaus was kann. In einem aktuellen Match spielte er gegen das Team Dignitas selbst Garen auf der Toplane. In einem Interview wurde er gefragt, warum Garen eigentlich so gut ist.

Ich denke einfach, dass Garen im Moment overpowered ist, ich meine, Last Stand funktioniert jetzt auf seinem Ultimate, Axium Arcanist funktioniert auf seinem Ultimate. Dieser Scheiß nimmt die Hälfte deiner Gesundheit. […] Du hast einen Button, der die gleiche Menge an Schadensreduzierung hat wie K’Santes W, aber er hält 4 Sekunden lang. via X.com

Last Stand als Rune sorgt dafür, dass ihr mehr Schaden verursacht, wenn ihr weniger Leben habt, und Axiom Arcanis erhöht den Schaden von Ultimates und sorgt bei einem Kill oder Assist dafür, dass der Cooldown reduziert wird.

Der zweite Aspekt bezieht sich vor allem auf die Lane-Swaps. Garen kann gut gegen 2 Leute gleichzeitig lanen und erinnert mit seiner W-Fähigkeit an K’Sante, der auch ein ziemlich beliebter Champion im Profi-Bereich ist.

Das Match gegen Dignitas hat Flyquest am 09.02.2025 2:0 gewonnen.

Garen geht’s wohl bald aber an den Kragen. Wie @LeagueOfLeaks auf x.com zeigt, scheint im nächsten Patch ein Nerf auf Garen zuzukommen.

In welcher Form das sein wird, ist noch unbekannt. Der Patch erscheint voraussichtlich am 20. Februar 2025. Es kann aber auch sein, dass Nerfs zurückgenommen werden, bevor ein neuer Patch erscheint. Für Bwipo lief es ziemlich lange nicht so gut, doch 2024 kam der Aufschwung: LoL: Kein Team wollte ihn noch – Ein Jahr später dominiert er die USA