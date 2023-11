LoL: Der neue Champion Hwei kämpft mit einem Pinsel – Hat 10 statt 4 Skills

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was haltet ihr von dem neuen Champion? Freut ihr euch drauf? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Der neue Champion in League of Legends, Hwei der Visionär, betritt die Bühne und verspricht einer der komplexesten Charaktere des Spiels zu werden. Mit beeindruckenden zehn einzigartigen Fähigkeiten präsentiert sich dieser kreative Visionär, der für jede erdenkliche Situation die passende Fähigkeit zu haben scheint. Durch seine Vielseitigkeit und auch unterstützenden Fähigkeiten könnte ich mir auch vorstellen, dass wir ihn nicht nur auf der Midlane, sondern auch häufiger als Support auf der Botlane sehen werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

League of Legends hat ein Cheat-Sheet auf X hochgeladen, was die Kombinationen von Hweis Fähigkeiten besser darstellt, hier könnt ihr das Bild sehen:

EW Gaze of the Abyss :

(Passive) Signature of the Visionary: Hwei markiert gegnerische Champions mit seiner Signatur , indem er ihnen zunächst mit seinen Fähigkeiten Schaden zufügt. Wenn er einen Gegner mit zwei Schaden verursachenden Zaubern trifft, wird Hweis Signatur auf dem Boden unter dem Gegner platziert. Die Signatur explodiert nach einer kurzen Verzögerung und fügt allen Gegnern in Reichweite magischen Schaden zu.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt der neue Champion raus? Mitten in den LoL-Worlds 2023, bei denen sich T1 dominant den Sieg holte , wurde Hwei angekündigt. Der neue Champion Hwei der Visionär soll am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, mit Patch 13.24 erscheinen.

Im Finale der Worlds 2023 von League of Legends wurde der neue Champion Hwei enthüllt, ein Magier, der mit einem Pinsel und seiner Kreativität glänzt. MeinMMO verrät euch, was der Champion drauf hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to