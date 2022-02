LoL bannt einen Coach – Team nennt ihn „Kriminellen, Abartigen, Bandit“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ein polnischer Coach in League of Legends wurde jetzt für ein Jahr gesperrt. Der Pole Konrad „Kominek“ Szewczak hat sich offenbar selbst durch Tweets und Screenshots überführt, die er in einem YouTube-Interview zeigt. Riot Games stellte ihn wegen ELO-Boosting, Wintrading, Account-Sharing und miesem Verhalten kalt. Sein Team nannte ihn daraufhin einen „Abartigen und Kriminellen“ – außerdem warf man ihn raus.

