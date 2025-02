„Wir haben auf euer Feedback gehört“ – LoL ändert verhasste und gierige Neuerungen

League of Legends hat seit der neuen Season 2025 keinen guten Stand in weiten Teilen der Community. Viele Neuerungen wurden von der Community stark kritisiert. Jetzt hat Riot aber ein Update gegeben und rudert stellenweise zurück.

Warum wurde Riot kritisiert? Mit der neuen Season LoL gab es 2025 viele Änderungen, die nicht nur spielerischer Natur waren. Durch eine neue Battlepass-Struktur und eine neue Skin-Art, die schon 2024 startete, kam viel Kritik aus der Community.

Diese Änderungen wurden als “gierig” empfunden. Riot Games wollte offenbar, nachdem man 2024 bei LoL angeblich einige Spieler und gerade zahlungswillige Spieler verloren hatte, aus den bestehenden Spielern mehr Geld rauspressen.

All das führte dazu, dass sich Teile der Community an vielen Stellen beschwerten, etwa unter regulären Videos oder als Antwort auf Posts von Riot. Die große Kritik, Riot Games werde zu gierig, scheint aber etwas bewegt zu haben, denn Riot geht viele Kritikpunkte jetzt an, wie sie in einem neuen Blogpost erklären.

Riot ändert den Battle Pass erneut, geht auch andere Kritikpunkte an

Was wird geändert? In einem neuen Blogpost auf ihrer offiziellen Website und einem Developer-Video auf YouTube kündigt Riot an, dass man viele Systeme nach der großen Kritik der Spieler überarbeiten wird. Dazu sagen sie: Wir wollen die Spieler an die erste Stelle setzen, und wenn unsere Entscheidungen nicht so ausfallen, wie wir uns das vorgestellt haben, kann das Ihr Vertrauen beschädigen.

Folgende Anpassungen wird es in Zukunft geben:

Die kostenlosen Hextech-Truhen kehren zurück. Pro Akt wird es 10 geben, 8 davon im kostenlosen Battlepass, 2 über ein Honor-System. Laut Riot wird es damit bis zu 60 kostenlose Truhen pro Jahr geben. Ab Patch 25.05 sollen sie zurückkehren.

Die Kosten in Blauen Essenzen für jeden Champion werden mit Patch 25.05 halbiert.

Der neue Exalted-Mordekaiser-Skin wird verschoben, um ihn zu verbessern. Allgemein soll die Qualität des Battle Pass verbessert werden.

Der gekaufte Battle Pass wird einen Skin weniger haben, dafür bekommt man aber 25 mythische Essenzen im Pass.

Der Clash-Modus soll monatlich zurückkehren.

Der Your Shop soll in Patch 25.06 zurückkehren.

Mit Patch 25.07 soll das Blaue-Essenzen-Emporium zurückkehren, in dem ihr Skins mit den Blauen Essenzen kaufen könnt.

Mit diesen Änderungen geht Riot auf viele der Kritikpunkte der letzten Monate ein. Ein anderer großer Kritikpunkt ist das Exalted-Gacha-System, das sich generell nicht ändern soll, man will jetzt für den nächsten Skin die Qualität anpassen. Man möchte aber die Werbung im Launcher zum Exalted-System weniger aufdringlich machen.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Findet ihr das gut oder hat Riot damit noch nicht genug getan? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch für andere Sachen wird Riot von einem Deutschen Caster kritisiert: Deutscher Caster prangert großen Deal von LoL mit Saudi-Arabien an: „Es bricht mir mein Herz“