Spieler meckern, dass es ewig dauert, neue Champs in LoL freizuspielen – Riot reagiert im neuesten Patch

Mit der neuen Season 2025 wollte Riot in League of Legends mit vielen Neuerungen für frischen Wind sorgen. Einige davon kamen bei der Community aber nicht gut an. Im zweiten Patch des Jahres nimmt man sich dem Feedback an und verändert 2 Neuerungen.

Was kritisierten die Spieler? Mit dem ersten Patch im Januar startete man die neue Season Willkommen in Noxus . Neben klassischen Buffs und Nerfs und einer neuen Map kamen auch einige Neuerungen in das MOBA.

Eine der kontroversesten war die neue Battlepass-Struktur. Dadurch wurde es schwieriger, neue Champions freizuschalten. Die blauen Essenzen wurden deutlich weniger, und die Community kritisierte das.

Im neuesten Patch 25.S1.2 nimmt man sich dem Spieler-Feedback an und erhöht den Erhalt der Währung.

Es gibt wieder deutlich mehr blaue Essenzen

Was wird geändert? Riot passt die Menge an blauen Essenzen, die man aus dem Battle Pass bekommt, an. Fast doppelt so viele blaue Essenzen soll es im nächsten Battle Pass geben. Das startet aber erst mit Akt 2.

Ab Akt 2: Statt 4750 blaue Essenzen gibt es insgesamt 9000 blaue Essenzen kostenlos im Pass

Ab Akt 2: Statt einer Champion-Kapsel gibt es im Pass eine Glorious Champion-Kapsel

Um den Pass aus Akt 1 zu kompensieren, gibt es 4250 blaue Essenzen durch eine simple Mission (soll mit diesem Patch live gehen und bis zum Ende von Akt 1 verfügbar sein)

Ab diesem Patch: Die blauen Essenzen pro Pass-Level nach Level 50 steigen von 50 auf 750

Ab diesem Patch bekommt man 40 % mehr Account-Erfahrung

In einem Blog-Post auf der offiziellen Website äußerte sich Riot dazu schon vorher und gab zu, dass man da einen Fehler gemacht hat. Mit den neuen Änderungen zeigt Riot auch eine Tabelle, dass man mit den kommenden Änderungen sogar bis zu 22,28 % mehr blaue Essenzen bekommen kann, als in der vorherigen Season 2024.

Was kommt noch mit dem neuen Patch? Das große Highlight des Patches ist der neue Champion Mel Medarda, die man schon aus Arcane kennt. Durch ihre Fähigkeiten als Mage wird man sie voraussichtlich als Supporter oder Midlaner sehen.

Eine andere wichtige Änderung gibt es mit den Feats of Strenght (zu Deutsch: Taten der Stärke). Hat ein Team 2 von 3 Taten erreicht, gibt es gebuffte Versionen der Schuhe. Einer der Erfolge ist First Blood, also der erste Kill. Das wurde von vielen Spielern kritisiert. Der Erfolg wird nun entfernt und ersetzt. Statt des ersten Kills erhält das erste Team, das insgesamt 3 Kills erreicht, einen der 3 Taten.

Ein anderer Kritikpunkt der neuen Season wurde bisher nicht angesprochen. Die Spieler vermissen die alten Hextech-Truhen, die man kostenlos erhalten konnte, um Skins zu bekommen. Die Spieler fordern sie zurück, sogar unter Trailern, die nichts damit zu tun haben: LoL zeigt stolz 4 neue Skins, aber Spieler meinen: Die könnt ihr behalten